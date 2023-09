Trias: «El diálogo que ha tenido ERC es una tomadura de pelo»

El líder de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, cree que dirigentes de Esquerra Republicana «no ha entendido nada» y ha rechazado que Juntos siga la misma estrategia negociadora que los republicanos han hecho estos últimos cuatro años a Madrid. «No han entendido que el diálogo que ha tenido ERC es una tomada de pelo«, ha sentenciado el día siguiente a la conferencia del presidente al exilio, Carles Puigdemont, que fijó las «condiciones previas» para uno «acuerdo histórico«, y que ha calificado de «extraordinaria».

Trias ha expuesto en una entrevista a Radio 4 que el planteamiento de Junts y de Puigdemont « es diferente » al de ERC porque «pide unas premisas previas» y reclama que la negociación «tiene que ir diferente«. Por el contrario, el diálogo que han tenido los republicanos, según él, «hicieron la apuesta por el diálogo de una determinada manera», pero no ha funcionado más allá «de los indultos». Aun así, ha añadido que «no nos tenemos que reprochar las cosas«, pero ha insistido que «hay cosas que van y hay cosas que no van, y tenemos que reconocer que esto es así».

Aun así, se ha mostrado partidario que el independentismo tiene que ir juntos «siempre que se pueda«, pero ha admitido que «no siempre se puede». Xavier Trias cree que el independentismo puede ir juntos si «nos mantenemos en una situación de un gran respeto». En este sentido, ha puesto su ejemplo: «Yo quería ser alcalde con la colaboración de ERC y tuvimos una relación buena».

El presidente al exilio, Carles Puigdemont, en la conferencia desde Bruselas para explicar el marco de negociación de Juntos / Europa Press

«Orgulloso» de Puigdemont

Por otro lado, ha alabado el discurso de «estadista y no de partido» y de «mirada larga» de Carles Puigdemont porque puso sobre la mesa «una visión clara del que se tiene que hacer y de cómo tiene que ser el futuro». «Me sentí orgulloso de tener un presidente como el presidente Puigdemont», ha sentenciado, y ha remarcado que el presidente al exilio hace bien aceptando el diálogo, pero también hace bien «poniendo unas condiciones claras». «No vayamos a los detalles pequeños y vamos al hecho gordo», ha dicho; y ha añadido que «los planteamientos que hace el presidente son muy interesantes, que da trabajo a quien quiera un acuerdo y nos da responsabilidad a todos porque somos ante una situación histórica que puede marcar un antes y uno después».

La imprudencia de Felipe González

A Xavier Trias le hace una «cierta pena» la reacción «imprudente» de Felipe González, que cargó contra el PSOE porque considera que negociar con Juntos es erosionar del pacto constitucional y advirtió que la amnistía y la autodeterminación «no tienen cabida» en la Constitución. Así, el líder de Juntos al consistorio barcelonés cree que «se está equivocando y tendría que ser uno de los impulsores del buen entendimiento«. También le hace «mucha pena» ver el papel que hace el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en torno a la negociación porque «lo conozco, pero no lo conozco». «Creo que está absolutamente equivocado», ha remachado.