Més hospitalitzats per covid a Europa, segons l’OMS

La covid continua sent un problema latent a Europa tot i la substancial baixada de casos experimentada en els últims anys. Segons detalla l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el nombre de persones hospitalitzades a causa d’aquesta malaltia ha viscut un lleuger repunt en les últimes setmanes, cosa que fa posar a l’organització en situació d’alerta, tot i que admeten que el risc avaluat no és ni de bon tros el mateix que es va viure fa uns anys, en el moment àlgid de la pandèmia. Aquest repunt d’hospitalitzacions també ve acompanyat d’un major nombre de víctimes mortals per covid a l’Àsia Oriental i l’Orient Mitjà: “La covid està infectant i reinfectant a milions. Estimem que ara hi ha centenars de milers de persones hospitalitzades per COVID-19 i això pot prevenir-se amb eines que salven vides com la vacunació i el que és realment important és que aquells que corren més risc de desenvolupar una malaltia greu rebin la vacuna”

La principal preocupació per a l’entitat encapçalada per Tedros Adhanom Ghebreyesus és que molts països han deixat de reportar la seva situació envers la covid a l’OMS arran que posessin fi a la situació d’emergència internacional: “Només 43 països continuen reportant-nos les morts per covid i a tan sols 20 ens donen dades d’hospitalitzacions”, lamenta el director general en una roda de premsa. Analitzant les últimes dades obtingudes, des de l’OMS coincideixen que “l’augment en morts i hospitalitzacions mostra que la covid va arribar per a quedar-se”, cosa que indica que “continuarem necessitant eines per a lluitar contra ella”.

Una infermera prepara una dosi d’una vacuna contra la Covid / ACN

Tedros també ha volgut deixar molt clar que en aquests moments no hi ha cap variant del virus que predomini a escala mundial, tot i que sí que ha admès que el major nombre de casos que es detecten són de la nova variant batejada com a “Eris”, una mutació que també ha causat els seus estralls dins de Catalunya.

Falta de vacunació

De cara a la temporada de tardor que comença a Europa, per a l’OMS és important recuperar el ritme de vacunació que s’havia agafat després del punt àlgid de la pandèmia: “Una de les principals preocupacions de l’OMS és el baix nivell de persones de grups de risc que no han rebut dosi de la vacuna contra la covid recentment”, explica el director general, instant així a totes aquelles persones a les quals se’ls hagi recomanat rebre una nova dosi agafar-la.