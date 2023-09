Meritxell Batet renuncia a l’acta de diputada al Congrés

L’expresidenta de la Mesa del Congrés dels Diputats i líder del Partit Socialista a Catalunya a la cambra baixa, Meritxell Batet, ha renunciat aquest dimecres a la seva cadira. Així doncs, Batet no exercirà com a diputada socialista aquesta legislatura després de 20 anys formant part de l’hemicicle. Va arribar a la cambra baixa el 2004 formant part de la llista del PSC encapçalada per José Montilla i, des de 2016 ha estat la cap de llista dels socialistes catalans en quatre ocasions consecutives. Ara, però, per motius que no ha explicitat ha decidit retirar-se de la seva posició dins el Congrés, un moviment que sorprèn, ja que s’havia presentat com a cap de llista del PSC a les passades eleccions del 23 de juliol: “Marxo amb l’orgull d’haver servit un projecte col·lectiu que busca, per sobre de tot, millorar la vida de les persones i transformar la societat”, sentencia a través d’una piulada al seu compte de Twitter.

Amb aquesta renúncia, doncs, correran totes les posicions que conformaven la llista pel Congrés, i és previsible que entri a la cambra baixa el número 20, Angel Ayala. Amb aquests canvis de posicions, la posició més elevada l’ostenta el president del partit i ministre de Cultura en funcions, Miquel Iceta, qui viatjava com a número 2 de Batet. Així doncs, després de perdre la presidència de la Mesa, que ha quedat sota control de Francina Armengol, Batet també renúncia a la seva participació dins l’hemicicle.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, parla amb un diputat / Europa Press

20 anys de trajectòria al Congrés

Batet, de 50 anys, és llicenciada en Dret i ha exercit de professora de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra. Des dels 31 anys ha estat diputada al Congrés pel PSC, partit al qual es va afiliar el 2008, quatre anys després d’haver accedit per primer cop a la cambra baixa. Abans d’aquesta legislatura, per tant, Batet ja havia estat diputada en set legislatures prèvies. Durant els seus anys al Congrés, la socialista ha estat la presidenta de la tercera institució espanyola des del 21 de maig de 2019 fins a la constitució de les noves Corts aquest 17 d’agost. De fet, Batet va ser elegida després de les eleccions del 28 d’abril de 2019 i va ser reelegida després de la repetició electoral del 10 de novembre.

La seva carrera política, però, va més enllà de la seva participació dins el Congrés. Abans de ser la presidenta de la Mesa, Batet va exercir com a ministra de Política Territorial durant els anys 2018 i 2019 en el govern en solitari del PSOE format després de la moció de censura contra el popular Mariano Rajoy. Una etapa molt marcada pel conflicte entre Catalunya i l’Estat arran de l’1-O.