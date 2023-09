Cinc racons imprescindibles de les Terres de l’Ebre

Catalunya és un país amb infinitat de racons amagats per descobrir. Després de les cales amagades a la Costa Brava o els petits paradisos naturals camuflats entre els frondosos boscs del Pirineu català, la zona sud del territori també té molts racons per descobrir. Segons assegura la pàgina web de ressenyes TripAdvisor, aquests són els cinc llocs que tothom que vulgui visitar les Terres de l’Ebre, ara colpejades per un fort temporal de pluges, no es pot perdre.

Cala Forn

En primer lloc, el lloc web situa la cala forn. Una espectacular sortida al mar a l’Ametlla de Mar que combina les platges de sorra fina característiques de la costa tarragonina amb la immensitat del blau marí de l’aigua. Segons la web, el temps ideal per estar-hi és de dues a tres hores, per així poder gaudir plenament de totes les seves prestacions.

Catedral de Tortosa

Dins la freda -arquitectònicament parlant- Tortosa, s’alça la seva impressionant catedral. L’actual edifici gòtic de l’any 1347 va ser edificat sobre un anterior romànic; fou consagrat per primera vegada el 1441 i les fases de construcció continuaren fins a arribar a la façana barroca, iniciada a la dècada de 1620 i deixada sense acabar el 1757. Juntament amb el Palau Episcopal, tots dos edificis són considerats bé cultural d’interès nacional.

Catedral de Tortosa / TripAdvisor

Santuari de la Fontcalda

Prop de Gandesa (Terra Alta) s’erigeix l’espectacular Santuari de la Fontcalda. Es tracta d’un petit balneari a l’aire lliure entre les Serres de la Mola i el Crestall que combinen la rugositat de les roques amb el blau turquesa, amb matisos verdosos, de l’aigua del riu. Els usuaris de TripAdvisor el recomanen amb escreix, i el categoritzen com un “paisatge de conte”.

Cretas i Pinell de Brai

Es tracta d’un tram de la Via Verda entre les poblacions de Cretes i Pinell de Brai de 27 quilòmetres per a descobrir infinitat de paratges naturals amagats. Combinen la ruralitat de les cases de pagès de la zona amb les espectaculars aigües que afloren al costat del camí, ideals per a refrescar-s’hi un dia d’estiu, tardor o primavera.