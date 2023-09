Vox demana a Llarena que citi a declarar Asens i Díaz per haver-se reunit amb Puigdemont

Maniobra de Vox al Tribunal Suprem arran de la reunió que van celebrar el president a l’exili Carles Puigdemont amb la vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Yolanda Díaz, i l’exdiputat de Podem i jurista, Jaume Asens. La formació ultradretana ha presentat un escrit de dos folis al Tribunal Suprem, amb què demana que citi a testificar als “efectes oportuns” Díaz i Asens per haver-se reunit amb un “pròfug” de la justícia espanyola. En aquest sentit, demanen al jutge instructor del Procés, Pablo Llarena, que els prengui declaració per tal d’esbrinar si hi ha “qualsevol circumstància” que pugui ajudar a continuar el procediment contra l’exili català.

Ara bé, els serveis jurídics de Vox s’estan d’acusar-los d’un delicte concret. Tot i això, l’escrit, al que ha tingut accés El Món, apunta que tant Díaz com Asens són responsables públics i coneixen la situació processal del president Puigdemont. Per tant, “tenen l’obligació de promoure la persecució dels delictes i dels seus responsables i a no facilitar la comissió de delictes nous”. Així qualifica la situació “d’extremadament irregular”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en audiència amb el rei Felip VI / ACN

Els plans de Puigdemont

Vox ha presentat l’escrit com acusació particular en el judici del Procés. En aquest context, prega al magistrat Llarena que “analitzi” la situació i la reunió. Tot pel “coneixement directe” que la vicepresidenta espanyola i l’exdiputat podria haver tingut dels “plans de Puigdemont”. Uns “plans” que, segons la formació el magistrat n’hauria de tenir coneixement per “evitar futurs delictes” i valorar la seva “transcendència”.

En la mateixa línia, els serveis jurídics de Vox, insisteixen que “és d’obligada comunicació per part de la vicepresidenta espanyola en la seva condició d’autoritat ” el contingut de la reunió i la informació que li haurien traspassat Puigdemont i el conseller Toni Comín. “Tot sense perjudici de l’anàlisi jurídic que pugui merèixer la cimera”. Ara el magistrat haurà de donar tràmit a les parts i respondre amb una providència si dona trasllat al ministeri fiscal de la petició realitzada per l’extrema dreta espanyola.