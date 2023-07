L’Audiència decidirà si Llarena declara presencialment a Girona per una escridassada

La secció quarta de l’Audiència de Girona té la paraula. Aquesta sala serà l’encarregada de decidir si el magistrat instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, haurà de declarar presencialment o bé per videoconferència en la causa oberta per una escridassada que va rebre en un restaurant de l’Empordà. Segons ha pogut saber El Món, els magistrats van acordar el passat 24 de juliol admetre a tràmit i dona curs al recurs interposat per l’acusat Carles ‘Xarly’ Ruiz davant la negativa del Jutjat Penal 3 de Girona de no citar presencialment els testimonis com el mateix Llarena, l seva parella, la magistrada Gema Espinosa i l’exlíder del PPC, Alberto Fernández Díaz.

El recurs arriba després que el jutge instructor, en oberta oposició amb el ministeri fiscal que no volia testimonis, va decidir donar la raó a l’advocat de l’acusat, Josep Rossell, i admetre que tots tres fossin testimonis. Ara bé, permetia que fos per videoconferència. L’advocat de Xarly va insistir que el jutge i els testimonis, pel principi de contradicció, havien de ser a sala pel tipus de delicte que se l’imputa, atemptat contra l’autoritat. El jutge va entendre que com a “testimonis presencials dels fets quedava més que justificada la seva citació”.

Atestat d’Informació dels Mossos d’Esquadra sobre l’escridassada a Llarena/Quico Sallés

A Girona?

La instrucció va decidir que per aclarir els fets, atesa la rebuscada i intensa investigació dels serveis d’informació dels Mossos d’Esquadra i del Cos Nacional de Policia, era absolutament necessari practicar les testificals. Ara els magistrats han de decidir si caldrà que el magistrat Llarena s’hagi de desplaçar a Girona per tal de prestar la seva declaració. En un principi, només s’havien admès com a testimonis els policies que van instruir la seva profusa investigació, com ara, geolocalitzacions, control de telèfons mòbils o fins i tot, enviar agents encoberts als “sopars grocs”, els sopars solidaris amb els presos per fer seguiments dels suposats sospitosos de cridar el jutge.

El cas Xarly arrenca la nit del 27 de juliol del 2018. Aquell dia, Llarena sopava amb la seva parella, i un grup d’amics al restaurant empordanès Cou-Cou, a Mont-ras. Cap a quarts d’una de la matinada, en abandonar l’establiment, en dirigir-se al pàrquing i acompanyats de l’escorta, es van trobar un grup de vuit persones que van envoltar el cotxe, van escridassar-lo i van proferir alguns insults. Alguns testimonis asseguren que van colpejar dues vegades el capó del vehicle del magistrat amb una ampolla de cervesa, però no s’hi van registrar danys. El jutjat Penal haurà de decidir, un cop resolgui l’audiència, la data del judici.