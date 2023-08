Aquests són els cinc racons amagats del Pirineu

Catalunya és un autèntic paratge natural ple de racons amagats, amb una riquesa territorial que combina els frondosos boscs del Pirineu amb la quietud de l’aigua de la costa. Més enllà dels nuclis turístics coneguts per tothom s’amaga tot un món de natura i petits pobles amb mola història darrera. Un dels punts més rics del territori, però no l’únic, és el Pirineu, que compren diverses comarques de Catalunya, com ara la Cerdanya. Per fugir de la massificació dels llocs més coneguts de la comarca, la pàgina web de Turisme Ecològic de la Cerdanya ha creat una petita guia on recull els cinc llocs imprescindibles de gaudir quan es visita aquest petit paratge català.

Els cinc imperdibles

Des de Cerdanya EcoResort consideren que el primer imperdible és el Parc Schierberck. Es tracta d’un parc situat al nord-oest del llac de Puigcerdà i és un embassament que data del segle XII. L’especial que té aquest petit paratge són les viles de la vora, que són el llegat de la burgesia catalana. En destaquen els seus jardins botànics. La Torre Riu d’Alp és el segon lloc que ningú es pot perdre del Pirineu. Es tracta d’una antiga torre fortificada que està situada en la riba del riu Alp i que, posteriorment, va ser transformada en una casa senyorial que recorda a un castell medieval.

Imatge dels Pirineus / Pexels

Un dels altres imperdibles és el poble de Prullans, un dels pobles amb les millors vistes de la immensitat de Catalunya. La guia en destaca els dòlmens centenaris, la Cova d’Anes i les set fonts del poble, tres petits racons dignes de visitar. Endinsant-nos en la natura també s’hi pot veure les Termes Naturals Fontpedrouse, un petit paratge natural d’aigua calenta que ha quedat amagat en mig d’un bosc. S’hi poden fer banys des de 50 graus a més temperatura, depenent del dia. Per últim, i no menys important, el petit poble d’Arsèguel, un petit poble de muntanya situat en l’Alt Urgell, en ple Pirineu, entre el riu Segre i la muntanya del Grau, just a la part baixa dels contraforts de la serra del Cadi.