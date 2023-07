El Pirineu de les Terres de Lleida: el paradís de l’estiu en plena natura

Amb l’estiu i el bon temps hi ha més ganes de fer coses, de passar temps de qualitat amb la família, de gaudir de l’aire pur i de la tranquil·litat de saber-se lluny de les aglomeracions de les grans ciutats, de desconnectar, de poder descobrir elements de patrimoni cultural i històric o de tenir l’oportunitat de viure aventures i experiències enriquidores en entorns incomparables i, en definitiva, d’aprofitar el nostre temps lliure fent allò que més ens agrada. I si algun lloc és ideal per poder assaborir aquests mesos estiuencs és, sens dubte, la demarcació de Lleida.

No és per casualitat que les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida han esdevingut tot un referent per al turisme familiar. El ventall d’oportunitats que ofereixen als visitants és immens, tant en matèria de patrimoni monumental, natural o paisatgístic com també a l’hora de poder fer tota mena d’activitats que engloben des del turisme actiu a rutes senderistes per espais de somni, passant per fires i festes populars en petits pobles idíl·lics i moltes altres iniciatives pensades, precisament, per viure en família. Tot plegat fa que la demarcació de Lleida hagi esdevingut una destinació turística apta per a tots els públics i on grans i petits hi trobaran allò que busquen per gaudir al màxim del seu temps d’oci, viure moments inoblidables i anar-se’n amb ganes de tornar.

Lleida per a tots els públics

Durant el període estiuenc, les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida obren de bat a bat les seves portes als que saben que trobaran allò que busquen per gaudir d’uns dies de tranquil·litat amb la família, aquells que ho desitgin, i de l’activitat més trepidant els que busquin emocions més fortes. Després d’uns anys de pandèmia, han guanyat força les ganes de viure el moment i d’assaborir les petites coses que ens proporciona la vida.

I la demarcació de Lleida, en tota la seva plenitud, té molt per oferir als visitants amb un ventall de possibilitats gairebé infinites per combinar descans i aventura, natura i monuments, gastronomia i enoturisme, tradició i modernitat, i tot sempre ben custodiat per persones d’un tarannà acollidor i afable que esdevenen l’autèntic patrimoni humà d’aquesta terra.

D’uns anys ençà empreses, entitats turístiques s’han compromès a fer del Pirineu i les Terres de Lleida una destinació sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Des de l’any 2021 la demarcació ostenta la certificació Biosphere Destination, que avala aquesta aposta ferma per la sostenibilitat, la responsabilitat i el turisme ecològic que proposa garantir el desenvolupament econòmic i turístic de la zona, preservant i cuidant l’entorn natural i cultural privilegiat de què disposa. Són la mateixa gent de la zona, establiments, empreses de turisme actiu i guies turístics els primers a fer bandera de la consciència mediambiental i a vetllar per la preservació de l’entorn perquè en pugui gaudir tothom i les futures generacions.

Poder maridar la seva riquesa patrimonial i arquitectònica en l’àmbit de la història i la cultura amb un patrimoni natural excepcional que ofereix paisatges paradisíacs a l’abast de gairebé tothom, converteix la demarcació en una destinació turística ideal per visitar en família. Aquells que busquin respirar aire pur i fer activitats rodejades d’arbres i natura per fugir del soroll i les aglomeracions de les grans ciutats, poden trobar al Pirineu lleidatà el seu lloc ideal. El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és sens dubte la nau capitana del patrimoni natural del Pirineu, amb gairebé 41.000 hectàrees de paisatges meravellosos repartits entre les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. Recórrer senders i rutes enmig d’aquest majestuós parc, descobrint boscos de pi negre o d’avets, admirant alguns dels gairebé 200 llacs naturals que conté o visitant algun dels nou refugis de muntanya que hi ha dispersos dins dels seus límits, esdevé una experiència única que tothom hauria de viure almenys un cop a la vida.

L’oferta natural de la demarcació inclou altres propostes interessants com el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més extens de Catalunya amb una superfície de prop de 80.000 hectàrees i que, entre altres, té dins del seu territori el cim més alt de Catalunya, la Pica d’Estats (3.143 metres). El Parc esdevé una reserva del patrimoni natural pirinenc tant en l’àmbit paisatgístic com de fauna amb la presència d’espècies emblemàtiques com el gall fer, el trencalòs o l’os bru. I tota aquesta oferta es complementa també amb el Parc Natural Cadí-Moixeró, el segon parc més gran de Catalunya repartit entre les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà, o molts altres racons com la Vall Fosca, la Vall de Lord o la Ribera Salada, que s’estenen arreu de les comarques pirinenques i que el visitant podrà anar descobrint a poc a poc.

Però no només el Pirineu oculta paratges amb un encant especial. Seria injust no destacar, en aquest sentit, altres propostes que s’estenen arreu de la demarcació com la serra del Montsec que amaga tresors com el congost de Mont-rebei o el congost de Mu, a Camarasa. O més avall, a les comarques de la Plana, on es poden trobar indrets magnífics on val la pena perdre’s una estona com són l’estany d’Ivars i Vila-sana, l’Aiguabarreig del Segre-Cinca, els secans dels Plans de la Unilla, la timoneda d’Alfés o les banquetes dels Canals d’Urgell, per esmentar només alguns dels Espais Naturals de Ponent.

Propostes culturals i relacionades amb la història

No podem, però, oblidar que hi ha també qui prefereix gaudir de les seves vacances i del seu temps d’oci descobrint noves propostes relacionades amb la història i la cultura, visitant conjunts monumentals o altres mostres representatives de la tradició i els costums del país. També aquests viatgers trobaran a les comarques de Lleida el que busquen, sens dubte. Història i cultura conflueixen arreu del territori i es concreten en diferents formats que donen lloc a experiències lúdiques, però al mateix temps educatives, que tenen com a objectiu acostar el viatger a diferents èpoques de la nostra història.

En aquest cas són visites obligades el conjunt monumental d’esglésies romàniques de la Vall de Boí, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per la seva singularitat, i la Seu Vella de Lleida, que corona la capital del Segrià amb la seva majestuositat i que es complementa amb la Suda, l’antic Castell del Rei, d’origen andalusí, o la catedral de la Seu d’Urgell, l’única a Catalunya que és íntegrament romànica. Però també a Lleida ens podem transportar a la prehistòria des del Geoparc Orígens o descobrir vestigis de l’art rupestre a la Roca dels Moros del Cogul, a les Garrigues, amb pintures ancestrals que també gaudeixen del reconeixement de la UNESCO. La fortalesa del Vilars, a Arbeca, ens permet acostar-nos a la forma de viure dels ibers i els castells de frontera, com el de Mur al Pallars Jussà o el de Concabella, a la Segarra, ens endinsen en els temps en què cristians i sarraïns es disputaven el territori lleidatà. El castell templer de Gardeny a Lleida, el call jueu de Tàrrega, la Ruta del Cister, l’Espai dels Canals d’Urgell de Mollerussa o el Museu Hidroelèctric de la Torre de Capdella són alguns dels altres espais que ens evoquen moments clau de la història, la cultura i, fins i tot, de l’economia de les nostres contrades.

I si en lloc de mirar cap enrere hi ha qui prefereix mirar cap al futur, també ho pot fer. El Parc Astronòmic Montsec (PAM), ubicat a Àger, apropa els visitants a l’astronomia i permet percebre la immensitat de l’univers alhora que en convida a mirar cap al futur que s’obre a partir de la investigació científica en matèria aeroespacial. Situat en ple Montsec, aquest espai disposa del que és considerat com un dels millors cels del món per fer observació astronòmica i gaudir de la llum de les estrelles, reconegut mundialment gràcies al segell Starlight. És, sens dubte, una visita perfecta per a tots els amants de la ciència i de l’astronomia. També el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici té el segell Starlight.

I tot plegat es complementa amb una xarxa d’equipaments distribuïts arreu de les comarques lleidatanes que ofereixen activitats familiars en les quals tant grans com petits passaran una bona estona plegats. Els viatges del Tren dels Llacs, des de Lleida fins a la Pobla de Segur, amb el tren històric i amb les magnífiques vistes panoràmiques que ofereix el recorregut, en són un exemple. També les visites a l’Aran Park, a Bossòst, per conèixer de prop la fauna salvatge, o la possibilitat de buscar or en família que ofereix el Centre d’Interpretació de l’Or de Balaguer, són opcions destacades. El Zoo dels Pirineus a Odèn, al Solsonès; les propostes temàtiques de la Manreana, a les Garrigues; el Museu Roda a Roda de Lleida ciutat; el Museu de la Sal, a Gerri de la Sal, o l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, són algunes altres propostes que completen l’oferta de turisme familiar de la demarcació.

A la recerca de l’aventura

No tothom busca tranquil·litat, relaxar-se i trobar moments de descans per desconnectar de la seva rutina durant els mesos d’estiu. També hi ha qui busca viure aventures, fer activitats i esport en plena natura, estar en moviment constant i, fins i tot, generar adrenalina amb experiències més intenses. I sí, també les comarques de Lleida ofereixen aquesta possibilitat, no endebades han esdevingut un referent en matèria de turisme actiu a escala internacional, un sector que té a la demarcació 270 empreses especialitzades que ofereixen més de 50 activitats d’aventura i esport.

El ràfting continua essent el més popular dels esports d’aventura i la punta de llança de l’oferta a les comarques del Pirineu lleidatà, amb la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa, la Garona i el Segre com a centre de l’activitat. Però també hi ha altres disciplines, com ara el piragüisme (canoa i caiac), l’hidrospeed, l’hidrotrineu, el descens de barrancs, l’hidrobob i el trekking aquàtic, per esmentar les més populars. I per als que busquin remullar-se en aigües més tranquil·les l’embassament de Rialb, el Ràfting Parc de la Seu d’Urgell, el Parc de la Roca del Call de Ponts, les dues grans basses de Gimenells,els embassaments de Sant Ponç, Sallente, Sant Antoni i la Torrassa o l’estany de Certascan, a més de 2.000 metres d’altitud, són llocs ideals per a la pràctica de disciplines com el piragüisme, activitats subaquàtiques, caiac, esquí aquàtic, vela, pàdel-surf, windsurf i ultratub.

Un altre dels plats forts que ofereixen el Pirineu i les Terres de Lleida són els esports i activitats a terra ferma. El senderisme i el trekking per paratges excepcionals i centenars de rutes marcades arreu del territori, amb diferents nivells d’exigència física, són un dels principals atractius per visitar la demarcació per a aquells amants de l’activitat a l’aire lliure i l’excursionisme. Per la seva banda, els aficionats a la muntanya tenen la possibilitat de pujar a pics emblemàtics com la Pica d’Estats, el més alt de Catalunya; el Sotllo, al Pallars Sobirà; el Montardo, a la Val d’Aran, o el Besiberri i el Comaloforno, a l’Alta Ribagorça, entre molts altres repartits per la geografia pirinenca i que en ple estiu es poden visitar sense necessitat de dur equipament especial, ja que les altes temperatures estivals ajuden a fondre la major part de la neu. Excursions a cavall o en quad o les rutes en BTT, bicicleta de carretera o gravel són altres propostes que complementen el catàleg d’activitats idònies per fer aquests mesos de calor.

També els amants de l’espeleologia, les vies ferrades o l’escalada tenen zones ideals per practicar aquestes aficions. Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de Meià, Oliana o el congost de Terradets són alguns dels punts on més es concentren els aficionats a aquestes disciplines.

Finalment, per a aquells a qui els agraden les altures i volar, els municipis d’Àger, a la Noguera, i Organyà, a l’Alt Urgell, s’han convertit en els principals pols dels esports d’aire a la demarcació amb el parapent com a producte estrella, però també s’hi poden practicar altres disciplines com el salt base, els ultralleugers, vols amb globus aerostàtic o vols sense motor.

Màgia per al paladar

Els anomenats foodies o turistes gastronòmics, interessats a gaudir de la gastronomia i dels productes locals de qualitat, tenen també en les comarques de Lleida una destinació magnífica que pot aportar als seus paladars la màgia que estan buscant. Productes de proximitat i de màxima qualitat, una llarga tradició de cuina de xup-xup que es barreja també amb tocs d’innovació als fogons, el maridatge amb bons vins i un servei sempre proper són la garantia que la vivència gastronòmica serà excel·lent. De fet, el Pirineu i les Terres de Lleida tenen una gran tradició a ser productores d’aliments gourmet i de gran qualitat. Des de l’oli de les Garrigues a la vedella del Pirineu, els torrons d’Agramunt, la pera de Lleida, el formatge i la mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya i altres propostes que enriqueixen l’oferta gastronòmica de la demarcació, marcada pels productes de la terra i per receptes que han viatjat en el temps a través de les generacions. Els caragols, la coca de recapte, la cassola de tros, el trinxat o la girella són només alguns exemples de plats i productes típics que el visitant podrà trobar a la demarcació. I, d’altra banda, la DO Costers del Segre dins de la seva Ruta del Vi de Lleida ofereix la possibilitat de visitar els cellers repartits per les comarques lleidatanes, on es poden tastar i comprar vins elaborats per productors locals amb un segell que certifica la seva qualitat.

Queda clar, doncs, que el Pirineu i les Terres de Lleida tenen propostes turístiques per a tots els gustos, per a totes les edats i que donen resposta a tota mena d’inquietuds i això, en un moment com l’actual en què està molt cotitzat poder gaudir de les petites coses i assaborir cada minut, converteix aquesta demarcació en una de les millors opcions per invertir bé el temps d’oci aquest estiu. És per això que a totes aquelles persones que busquen la tranquil·litat que els ofereix la natura, busquen viure aventures i poder fer activitats a l’aire lliure, busquen visitar monuments i equipaments culturals, busquen tenir una vivència gastronòmica fora de sèrie o simplement poder combinar totes aquestes propostes per fer la seva experiència única i passar temps de qualitat en família i amb amics, el millor consell que els podem donar és: “Apropa’t a Lleida. Viu el Moment”. No trobareu un lloc millor per fer-ho.

