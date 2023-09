Díaz, convençuda que hi haurà “govern” després de parlar amb Puigdemont

La vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, s’ha mostrat molt convençuda aquest dimecres que hi haurà un “govern progressista” després de la reunió que va mantenir aquest passat dilluns al matí amb Puigdemont des de Brussel·les. És a dir, Díaz creu que Junts donarà suport a una possible investidura de Pedro Sánchez un cop la de Feijóo prevista pel 26 de setembre no obtingui el resultat que volen els populars: “Després de la conversa amb el senyor Puigdemont estic convençuda que hi haurà un Govern progressista a Espanya i que, a més, hem de veure a Catalunya no com un problema sinó com una autèntica oportunitat”, afirma amb fermesa.

Aquestes han estat les declaracions de Díaz en un acte al costat de la secretària del Partit Democràtic italià, Elly Schlein, i del diputat en el Parlament italià Andrea Orlando, amb motiu de la seva assistència a la Festa de la Unitat que organitza formacions progressistes. Un tema que no ha pogut evitar comentar, també, és la reforma “urgent” del Reglament del Congrés que han registrat aquest matí diversos grups parlamentaris, entre els quals el seu. Díaz ha celebrat que s’hagi fet aquest pas endavant per permetre que es puguin parlar totes les llengües oficials dins la cambra baixa, i creu que és un pas més per a l’entesa amb l’independentisme per negociar una investidura. De fet, Díaz ha desgranat que ha parlat amb diversos líders catalans i creu que “absolutament” hi haurà un executiu progressista que permeti progressar a escala econòmica, en matèria de treball, en feminisme i en la lluita contra el canvi climàtic.

El president Carles Puigdemont enraona amb Yolanda Díaz abans de la reunió d’aquest dilluns al Parlament Europeu/ACN

Una mirada europea

Díaz també ha volgut destacar que la futura legislatura espanyola ha de tenir un caràcter europeu “social”. Unes afirmacions que coincideixen de ple amb la presidència europea actual que està en mans de Sánchez. Per la líder de Sumar es necessita una Europa “social” que tingui als treballadors “dins” i no generar més desafecció cap a la política, que és “brou de cultiu del populisme”. D’aquesta manera, ha promès que no es pot aplicar una política basada en els “errors del passat”, és a dir, en les “retallades” i ha carregat contra la política del Banc Central Europeu amb una pujada de tipus d’interès “sense control”, que genera “enorme empobriment i malestar” en les classes socials.