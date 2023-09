El papel clave de Junts y Puigdemont escuece en las radios de Madrid

El papel clave de Junts per Catalunya en las negociaciones para la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente español cuecen en algunos sectores mediáticos del estado español, obsesionados con esta posible ley de amnistía, y han intentado descalificar a la formación y al mismo presidente en el exilio, Carles Puigdemont, después de la conferencia que él mismo ofreció en Bruselas para revelar las «condiciones previas» para lograr un «acuerdo histórico».

El periodista Carlos Herrera, que presenta Herrera en COPE, ha rebautizado Junts como «Junts pel fricandó»: «el atropello en el estado de derecho sigue su curso… y el PSOE ya no oculta que está trabajando mano a mano con Junts pel fricandó«, ha dicho. Pero su discurso no se ha limitado a así y ha añadido que si la aprobación de la ley de amnistía podría abrir la puerta a leyes más duras. «Crucemos los dedos para que no haya 176 diputados que propongan volver a la esclavitud de los negros o meter los pelirrojos de los negros».

Carlos Herrera – Europa Press

Herrera se ha sumado de este modo al periodista Federico Jiménez Losantos, esRadio, que ha calificado a la presidenta de Sumar, Yolanda Díaz, de «Doña Rogelia» y de «golpista cocomocho » a Puigdemont. Losantos ha compartido un video de su programa en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, y ha manifestado que «ayer Doña Rogelia, se arrastró como un babosa llastimer ante el golpista cocomocho «.

Las cábalas de Alsina sobre la renuncia de Batet