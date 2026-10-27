“Puja la pressió, la glucosa i la inflamació”: l’alerta d’un cardiòleg pels dies posteriors a Nadal

Les setmanes que segueixen Nadal concentren un repunt silenciós d avisos cardiovasculars. No és una percepció. Els serveis d emergències recorden que, davant de qualsevol sospita, la prioritat és activar el protocol i trucar com més aviat millor: informació oficial del Codi Infart de la Comunitat de Madrid i com actuar. El temps continua sent el factor que marca el pronòstic.
En paral·lel, alguns cardiòlegs estan insistint en un patró que es repeteix cada gener: petits canvis de rutina que, acumulats en pocs dies, eleven la càrrega de treball del cor. Un dels avisos més compartits a les xarxes és el del cardiòleg Aurelio Rojas, que posa el focus en el que passa just després de les celebracions.
Per què les setmanes posteriors a Nadal tensionen el sistema cardiovascular
La idea clau és que el cor no reacciona només a un excés aïllat. Respon a un entorn complet. En aquestes dates coincideixen diversos estímuls que empenyen en la mateixa direcció i fan més probable que es desestabilitzi una persona vulnerable. L evidència epidemiològica fa anys que descriu aquest fenomen.
Un estudi observacional basat en el registre suec SWEDEHEART, publicat a BMJ, va analitzar més de 283.000 infarts amb inici de símptomes documentat. Va trobar un augment del risc durant el període nadalenc i un pic destacat la Nit de Nadal, amb un efecte més pronunciat en majors de 75 anys i en persones amb diabetis o malaltia coronària prèvia. Es tracta d associacions poblacionals, no d una causa única, però ajuden a entendre per què aquestes setmanes són especialment sensibles.
L efecte del fred sobre les artèries
L hivern afegeix un component fisiològic directe. Amb temperatures baixes, l organisme tendeix a conservar calor mitjançant vasoconstricció. Aquest estrenyiment dels vasos pot elevar la pressió arterial i augmentar el treball que fa el cor per mantenir el flux sanguini. En persones amb artèries coronàries ja estretes per plaques d aterosclerosi, qualsevol increment de demanda o una reducció addicional de l aportació pot acostar el sistema al límit.
A Espanya, treballs publicats a la Revista Española de Cardiología han descrit patrons estacionals amb més ingressos per infart en mesos freds. L estudi PRIMVAC, basat en ingressos hospitalaris, va observar variació estacional compatible amb aquest augment hivernal.
El que canvia després de les celebracions: pressió, glucosa, inflamació
El missatge d Aurelio Rojas apunta a un mecanisme clínicament coherent amb el que es veu a la consulta: després de dies d àpats més copiosos, més sal, més alcohol i menys activitat física, s alteren diversos marcadors alhora. El mateix cardiòleg ho resumeix de manera directa: pot pujar la pressió arterial, la glucosa i la freqüència cardíaca, i aparèixer un estat d inflamació sistèmica que empitjora el terreny cardiovascular.
Aquest escenari no afecta igual tota la població. El risc es concentra en qui ja té factors acumulats: hipertensió, diabetis o prediabetis, colesterol alt, sobrepès, malaltia renal, tabaquisme, apnea del son o antecedents de malaltia coronària. També hi influeix un element molt nadalenc: el trencament del son i dels horaris. Dormir pitjor i menys activa el sistema nerviós simpàtic, empitjora el control de la pressió i pot descompensar arrítmies.
|Factor típic d aquestes setmanes
|Efecte immediat més freqüent
|Mesura pràctica de reducció de risc
|Àpats copiosos i més sal
|Més pressió arterial i retenció de líquids
|Controlar les porcions, prioritzar aliments frescos i vigilar el sodi
|Més alcohol
|Deshidratació, pitjor son, més risc d arrítmies en susceptibles
|Limitar la quantitat i alternar amb aigua
|Menys activitat física
|Pitjor control glucèmic i pèrdua de sensibilitat a la insulina
|Mantenir caminades o exercici estructurat per dies
|Fred ambiental
|Vasoconstricció i augment del treball cardíac
|Abrigall adequat i evitar esforços bruscos a l aire lliure
|Estrès i falta de son
|Més catecolamines, pitjor pressió, més inflamació
|Rutina de son estable i pauses de recuperació
L hàbit de 30 minuts que s està recomanant per a aquestes setmanes
Quan Rojas parla de solució no proposa una recepta miracle. Planteja una cosa concreta i mesurable: caminar per intervals durant mitja hora. L objectiu és elevar pulsacions de manera controlada, sense necessitat de córrer, i alternar amb fases de recuperació. Aquesta estratègia es coneix com Interval Walking Training, i en divulgació s ha popularitzat com caminada japonesa.
La idea no neix d una moda. Té literatura científica al darrere. Un treball clàssic a Mayo Clinic Proceedings va avaluar entrenament de caminada per intervals d alta intensitat i va descriure millores en condició física i pressió arterial en adults de mitjana edat i grans. Investigacions posteriors han assenyalat que el temps acumulat de caminada intensa és un determinant clau dels canvis en salut i forma física. Revisions més recents resumeixen beneficis en marcadors cardiometabòlics i control glucèmic en diabetis tipus 2.
Com es fa la caminada japonesa pas a pas
El protocol més difós a les xarxes, i que encaixa amb la descripció del cardiòleg, es basa a alternar trams ràpids i trams suaus. La clau és que el tram ràpid exigeixi respirar més, però sense arribar a córrer.
- Escalfament: 3 a 5 minuts caminant suau.
- Blocs: alternar 3 minuts a pas ràpid amb 3 minuts a pas lent.
- Durada total: 30 minuts, equivalents a 5 blocs complets.
- Freqüència: idealment 4 dies per setmana o més, ajustant segons el nivell previ.
- Intensitat orientativa: en el tram ràpid ha de ser possible parlar amb frases curtes, no mantenir una conversa llarga.
En la pràctica, aquest patró facilita que pugi la freqüència cardíaca i baixi parcialment en cada recuperació. Aquest vaivé reprodueix, amb menys impacte articular, part de la lògica de l entrenament per intervals. Per a persones sedentàries, la recomanació prudent és començar amb menys blocs i augmentar progressivament.
A qui li pot anar especialment bé i quan convé consultar
L enfocament se sol proposar a perfils freqüents després de les festes: persones amb sobrepès, hipertensió, prediabetis o diabetis tipus 2, o amb síndrome metabòlica. També a qui ja camina, però vol obtenir més benefici en el mateix temps. El factor diferencial és la intensitat, no només sortir a caminar.
Hi ha situacions en què no és raonable començar sense supervisió. Convé una consulta clínica prèvia si existeix malaltia coronària coneguda, insuficiència cardíaca, arrítmies rellevants, dolor toràcic previ amb esforç, hipertensió no controlada, símptomes respiratoris limitants o si s està en recuperació recent d un esdeveniment cardiovascular. En aquests casos, el metge pot ajustar intensitat, durada i senyals d alarma.
Senyals d alarma: quan pensar en infart i què fer
L increment estacional i el soroll mediàtic d aquestes dates no han de portar a confusió: la resposta davant de símptomes compatibles és sempre la mateixa. No es tracta d aguantar a veure si passa. Es tracta d activar emergències.
Símptomes típics i menys reconeguts
Els símptomes poden variar entre persones i no sempre apareixen com un dolor de pel·lícula. El Ministeri de Sanitat recorda que el símptoma habitual és un dolor opressiu al centre del pit, que pot irradiar a coll o mandíbula i al braç esquerre, però també pot presentar-se amb dolor a la part alta de l abdomen, suor freda, palpitacions o nàusees.
Altres signes d alerta són la falta d aire sobtada, el malestar intens sense causa aparent, la debilitat extrema o un dolor que dura més de 20 minuts, encara que sigui intermitent. Les dones poden presentar símptomes menys típics i no s han de subestimar, tal com subratlla la informació oficial.
Per què el temps mana i per què no convé anar-hi per mitjans propis
El temps és múscul no és un eslògan. Resumeix que la rapidesa a rebre tractament determina la mida del dany al cor i la probabilitat de complicacions. Els protocols autonòmics de Codi Infart existeixen per accelerar el diagnòstic, el trasllat i l angioplàstia quan està indicada. En aquest circuit, el correcte és trucar al 112 i evitar desplaçar-se pel propi compte.
En aquestes setmanes, el missatge útil no és la por. És la precisió. Reduir excessos, sostenir activitat física amb mètode, protegir-se del fred i vigilar factors de risc. I, davant de símptomes, actuar sense demora. Aquest és el punt que uneix la divulgació a les xarxes, l evidència poblacional i els protocols d emergències.