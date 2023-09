Els CDR s’uneixen a la manifestació de la Diada

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han decidit modificar el recorregut de la manifestació convocada a Barcelona per la Diada i sumar-se a la manifestació oficial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) un cop hagi acabat la seva concentració. La marxa començarà a la plaça de Sants a les 16.00, tal com es preveia, però acabarà a la Ciutat de la Justícia a les 17.14, coincidint amb la manifestació convocada per l’entitat que presideix Dolors Feliu, on s’afegiran a la columna “llibertat”.

Els CDR han anunciat a través del seu compte d’X, anteriorment conegut com a Twitter, que “mantenim hora de convocatòria, però modifiquem itinerari!” i, en aquest sentit, han destacat que “ens afegim a la columna “Llibertat” de l’ANC que arrenca de la Ciutat de la Justícia”. Tot i això, posen l’accent que “la columna dels CDR serà l’única de la Diada a Barcelona que tindrà com a lema explícit la independència“.

La concentració d’enguany convocada per l’ANC consistirà en la marxa de quatre columnes –llibertat, llengua, país i sobirania– des de diferents punts de la ciutat per acabar trobant-se als peus de la muntanya de Montjuïc. La primera reivindicarà els drets civils i les llibertats, la segona defensarà la preservació del català i la cultura catalana, la tercera està pensada per denunciar la manca de finançament en infraestructures i la quarta reclamarà la independència econòmica.

L’ANC dona la benvinguda als CDR

L’entitat independentista ha celebrat la decisió dels CDR i la de “desenes d’entitats socials, culturals i d’activisme divers” que s’uniran a la manifestació. En un missatge a les xarxes socials han ressaltat que “només un independentisme de base unit i combatiu pot transmetre un missatge clar i contundent: som aquí per reclamar la independència”. L’ANC ha acabat el tuit amb un “Via fora”, que és el lema d’enguany i que fa referència a una frase d’origen medieval que anima a defensar el país i les llibertats al carrer.