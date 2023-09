L’ANC organitza actes internacionals per a l’Onze de Setembre

L‘Assemblea Nacional Catalana (ANC) organitzarà diversos actes polítics internacionals en el marc de la Diada de l’Onze de Setembre. Els llocs escollits són França, Luxemburg, Anglaterra, Alemanya, Brussel·les, Països Baixos, Irlanda, Mèxic i els Estats Units: “La Diada a l’exterior uneix política i cultura en una jornada en la qual les tradicions catalanes van de bracet de la mobilització i reivindicació del dret a l’autodeterminació”, han explicat aquest dijous des de l’entitat independentista. Aquests actes seran diferents en cada un dels països que visitin.

Per una banda, a França s’hi organitzaran dues concentracions amb motiu de la Diada: la primera de totes aquest diumenge a París, i a Niça dilluns. Totes dues manifestacions comptaran amb la col·laboració de diverses entitats locals que volen contribuir amb l’ANC per demostrar la seva “solidaritat amb Catalunya”. Per altra banda, un altre dels països escollits per acollir una Diada internacional és Luxemburg. Allà han organitzat una conferència pel mateix onze de setembre on abordaran les qüestions de “l’amnistia i les seves possibles conseqüències per al moviment independentista”. Una idea molt similar a la que es farà des de Londres, on aquest dissabte se celebrarà un debat sobre el “present i futur del moviment independentista”. Aquest debat comptarà amb la moderació d’Uriel Bertran i l’actuació de la colla castellera de la capital anglesa.

Spot de l’ANC

Un punt d’unió internacional

En el comunicat, l’ANC explica que “representants d’organitzacions polítiques, socials i sindicals de diversos països i de nacions sense estat” assistiran a la manifestació de la Diada a Barcelona en representació del País Basc, Galícia, Ucraïna, Bielorússia, el Sàhara, Portugal, Nova Caledònia, el Rif i Xinjiang, entre altres. A més, expliquen que l’acte central barceloní tindrà un punt de trobada internacional a la plaça Universitat que “servirà com a centre d’informació per a visitants internacionals sobre la lluita del poble català per a la independència”.