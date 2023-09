Armengol assistirà a l’acte institucional de la Diada

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, assistirà dilluns vinent a l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya que organitza la Generalitat amb el lema “Una llengua, molts accents”. Segons informa l’ACN de fonts de la presidència de la cambra baixa, Armengol acudirà a tots els dies oficials de les comunitats autònomes “amb l’objectiu de reforçar el compromís de la cambra baixa amb l’estat autonòmic“.

Aquest dijous estarà a l’acte central del dia d’Extremadura, divendres al d’Astúries i dilluns 11 de setembre al de la Diada que tindrà lloc a les 22.00 hores, a l’esplanada de les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch de Montjuïc, a Barcelona. “El Congrés dels Diputats és el reflex de la pluralitat d’Espanya i de la diversitat dels pobles, cultures i llengües que conviuen i enriqueixen el país”, remarquen les mateixes fonts.

El Govern i el Parlament encapçalaran diumenge vinent, 11 de setembre, que té com a eix vertebrador el relat d’alguns dels episodis més rellevants de la història de Catalunya des del 1714, revisant la tasca duta a terme per moltes de les dones que en tot aquest temps han contribuït a escriure la crònica del nostre país.

Patrícia Plaja presenta el cartell de la diada de l’onze de setembre / EP

La posada en escena apostarà per una representació que harmonitzi “tradició i present” per arribar als diferents segments de la població i comparà amb actuacions musicals, performance teatral, dansa, mapping i projeccions audiovisuals són alguns dels ingredients de l’acte, sota la direcció artística de Marta Bayarri i la direcció musical de Jofre Bardagí. Sobre l’escenari hi haurà artistes com Mariona Escoda, Helena Miquel, Joan Dausà, Borja Penalba o Judit Neddermann.

Portes obertes al Parlament

Coincidint amb la Diada, i com ja és tradició; el Parlament celebrarà una jornada de portes obertes i es podrà visitar de les onze del matí a les sis de la tarda. A més, des de l’obertura de portes i fins a les dues del migdia, els ciutadans podran gaudir de diverses mostres de folklore popular davant la façana.

L’Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk), que s’encarregarà de l’organització d’aquest espai cultural ha programat una cercavila i actuacions com el Ball de Gitanes de Barberà del Vallès; la Mulassa de Falset; l’esbart Som Riu d’Or, de Sant Fruitós de Bages; els gegants i gegantets de Capellades, i la Colla Bastonera Les Romanes, el Ball de Panderos i el Ball de Pastorets, de Barberà del Vallès.

La presidenta de la cambra catalana, Anna Erra, intervindrà a quarts de dues en la jornada per donar la benvinguda institucional als participants en la jornada festiva i, acompanyada del president d’Adifolk, Ivan Besora, convidarà els ciutadans a una ballada popular de sardana. Les actuacions acabaran amb un ball final de cloenda amb tots els grups participants, acompanyats per la banda de la Mulassa de Falset.