El pitjor estiu de Nagore Robles amb una ruptura i dues males notícies

Nagore Robles acostuma a mostrar-se transparent a través de les seves xarxes socials. La presentadora se sincera sobre els bons i els mals moments que passa i això agrada molt als seus seguidors, que aplaudeixen que faci servir aquest canal com a aparador de les seves emocions. Després d’un estiu agitat amb diversos viatges, ha volgut compartir un resum amb vídeos i reflexions que ha tingut, sobretot, durant el Camí de Sant Jaume que ha fet sola amb el seu gos.

“Vaig començar l’estiu amb una ruptura. Estava trista, evidentment tens decaigudes, pors, llàgrimes i dolor. Sabia que era un procés pel qual havia de passar, havia de sentir aquesta tristesa i encaixar l’aprenentatge. Sabia que el temps tornaria a col·locar-me en el meu lloc, que hi hauria dies durs en els quals hauria d’acceptar la meva vulnerabilitat i cuidar-me més que mai. Cap dolor és etern i, encara que en aquell moment no estava forta, sabia que ho estaria. Per tal d’estar-ho sabia què havia de fer, cuidar-me molt i omplir-me d’amor propi lentament i sense pressa perquè sé que requereix el seu temps. Vaig fer un estiu per a mi”, revela.

Nagore Robles, en un moment del Camí de Sant Jaume | Instagram

Nagore Robles explica com està després d’uns mesos molt complicats

L’estiu va engegar complicat per a ella amb aquesta separació, la que sembla que no s’esperava. A més a més, se li va ajuntar amb una altra mala notícia: “Quan vaig creure que juny havia començat prou complicat, vaig rebre un altre cop emocional. Aquest em va costar més encaixar-lo, era una cosa familiar que va obrir una ferida molt profunda i difícil de curar”.

I quan creia que les coses ja no podien anar a pitjor, Nagore va haver d’encarar un altre problema: “Just abans d’iniciar el Camí de Sant Jaume vaig rebre un altre cop dur, així que el meu cor s’ha trencat tres vegades aquest estiu. Tots aquests successos em van afectar tant que la meva esquena es va ressentir, ara us ho puc explicar. He acabat el meu estiu forta, amb les ferides curades, moltíssim amor i unes ganes immenses de començar la temporada”.