Alfonso Guerra carrega contra el PSOE per l’amnistia: “No ho suportaré”

L’exvicepresident del govern espanyol Alfonso Guerra ha estat l’últim dels històrics dirigents del PSOE que, com Felipe González, desconfien sense embuts dels plans de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei d’amnistia per acontentar el president a l’exili, Carles Puigdemont, a canvi dels vots de Junts per Catalunya a la seva investidura. Guerra ha assegurat en una entrevista a Onda Cero que “jo no em resigno, em rebel·lo contra això” perquè “no ho suportaré”.

L’exdirigent socialista ha demanat a Sánchez que no la tiri endavant la mesura de gràcia que reclamen l’independentisme perquè suposaria “negar el que ha significat un esforç enorme” i la “la condemna de la transició que porten buscant de fa anys”. “Que ara diguin que tot allò va ser un règim impur és insuportable. Per tant, jo el que dic és, no ho facin vostès perquè és molt greu”, ha reiterat; i ha subratllat, que a parer seu, l’amnistia no hi cap a la Constitució. “És una polèmica tramposa plantejada pels nacionalistes”, ha sentenciat.

El president Carles Puigdemont enraona amb Yolanda Díaz abans de la reunió d’aquest dilluns al Parlament Europeu/ACN

D’altra banda, ha avisat que si l’independentisme aconsegueix la llei d’amnistia després serà el torn de reclamar l’autodeterminació. Respecte a això, s’ha dirigit als militants socialistes per recordar-los que l’assumpte ja es va tractar en el XXIX congrés del PSOE, en què hi va haver una esmena que va ser derrotada al ple de manera “total”. Per tant, segons ha advertit, això només es podria canviar a un altre congrés socialista.

La tàctica de la llonganissa

Així mateix, ha advertit que els independentistes estan utilitzant una tècnica que ha anomenat “el sistema de la llonganissa“, que segons ha explicat consisteix a anar traient atribucions al sistema democràtic a poc a poc. “Tallen una rodanxa, ara els indults, ara desapareix el delicte de sedició, ara la malversació, ara l’amnistia… i després vindrà l’autodeterminació”, ha alertat. “La tècnica de la llonganissa, o potser s’havia de dir del xoriço, pensant en qui ho fa. I al final, què li quedarà a vostè? La pasta, se l’han menjat sencera”, ha expressat.

Li diu “gàngster” a Puigdemont

A més, considera que el viatge de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, per reunir-se amb el Carles Puigdemont és una “infàmia” perquè, segons ell, posa cap per avall tot en allò que creu un demòcrata. D’altra banda, ha titllat de “gàngster de poca categoria” el president a l’exili per declarar “una república a Catalunya” i després, “covardament, com un gàngster de poca categoria, es fica en un maleter per escapolir-se i evitar que la justícia li exigeixi responsabilitats”.