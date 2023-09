Alfonso Guerra carga contra el PSOE por la amnistía: «No lo soportaré»

El ex vicepresidente del gobierno español Alfonso Guerra ha sido el último de los históricos dirigentes del PSOE que, como Felipe González, desconfían abiertamente de los planes de Pedro Sánchez de salir adelante la ley de amnistía para contentar el presidente al exilio, Carles Puigdemont, a cambio de los votos de Junts per Catalunya a la suya investidura. Guerra ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que «yo no me resigno, me rebelo contra esto» porque «no lo soportaré».

El ex dirigente socialista ha pedido a Sánchez que no saque adelante la medida de gracia que reclamen el independentismo porque supondría «negar el que ha significado un esfuerzo enorme» y la «la condena de la transición que lleven buscando de hace años». «Que ahora digan que todo aquello fue un régimen impuro es insoportable. Por lo tanto, yo el que digo es, no lo hagan ustedes porque es muy grave», ha reiterado; y ha subrayado, que a parecer suyo, la amnistía no cabe en la Constitución. «Es una polémica tramposa planteada por los nacionalistas», ha sentenciado.

El presidente Carles Puigdemont conversa con Yolanda Díaz antes de la reunión de este lunes en el Parlamento Europeo/ACN

Por otro lado, ha avisado que si el independentismo consigue la ley de amnistía después será el turno de reclamar la autodeterminación. Respecto a esto, se ha dirigido a los militantes socialistas para recordarlos que el asunto ya se trató en el XXIX congreso del PSOE, en que hubo una enmienda que fue derrotada al pleno de manera «total». Por lo tanto, según ha advertido, esto solo se podría cambiar en otro congreso socialista.

La táctica de la longaniza

Así mismo, ha advertido que los independentistas están utilizando una técnica que ha denominado «el sistema de la longaniza«, que según ha explicado, consiste a ir sacando atribuciones al sistema democrático despacio. «Cortan una loncha, ahora los indultos, ahora desaparece el delito de sedición, ahora la malversación, ahora la amnistía… y después vendrá la autodeterminación», ha alertado. «La técnica de la longaniza, o quizás se tenía que decir del chorizo, pensando en quién lo hace. Y al final, ¿qué le quedará a usted? La guitita, se lo han comido entera», ha expresado.

Llama «gánster» a Puigdemont

Además, considera que el viaje de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para reunirse con Carles Puigdemont es una «infamia» porque, según él, pose cabeza abajo todo en aquello que cree un demócrata. Por otro lado, ha tildado de «gánster de poca categoría» el presidente al exilio para declarar «una república en Cataluña» y después, «cobardemente, como un gánster de poca categoría, se mete en un maletero para escabullirse y evitar que la justicia le exija responsabilidades».