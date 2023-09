Shakira i Gerard Piqué no es posen d’acord i continuen les negociacions

Shakira i Gerard Piqué continuen acaparant titulars sobre la guerra que mantenen per la custòdia dels fills. Ha passat més d’un any des que es filtrés a la premsa la infidelitat de l’exfutbolista del Barça, una relació amb Clara Chía que ha acabat formalitzant-se. Quan van decidir que la cantant marxaria a Miami, automàticament van haver de distribuir els dies de vacances per tal que Piqué pogués compensar una mica tots els dies que es perdria sense ells per culpa de la distància.

En un principi van acordar que ell passaria amb els nens el 66% dels dies sense escola, però aquest estiu s’ha demostrat que no ha estat així… perquè Shakira ha estat més amb els nens que ell. Encara no s’han entès i no acaben de posar-se d’acord en la manera com distribuir el calendari, ja que volen evitar que els petits hagin d’agafar tants avions.

La periodista Lorena Vázquez ha donat més detalls al respecte a Y ahora Sonsoles, el programa d’Antena 3: “En aquest cas continua aquesta mena de negociació. Continuen sense posar-se d’acord en coses tan simples com les dates que es repartiran els fills i què passarà amb Nadal en aquesta família. No se sap què passarà encara”.

Shakira i Gerard Piqué han deixat la mala relació enrere

A més a més, sobta que encara no hagin ratificat l’acord de separació: “Tampoc no han aconseguit ratificar el conveni de separació a Miami. No obstant això, sembla que la calma entre ells s’està començant a instaurar encara que no es posin d’acord en el tema de les vacances. La relació no és tan tensa com abans. Gerard Piqué està molt i molt enamorat. Els testimonis asseguren que formen la parella ideal amb la Clara Chía”.

Shakira, amb els nens i uns amics de vacances | Antena 3

Els últims dies d’estiu, Shakira els ha passat amb els nens de vacances. El programa ha emès unes imatges captades en exclusiva en què se la veu a sobre d’una moto aquàtica amb els nens de copilots i uns amics en una altra moto.