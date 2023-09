Shakira y Gerard Piqué no se ponen de acuerdo y continúan las negociaciones

Shakira y Gerard Piqué continúan acaparando titulares sobre la guerra que mantienen por la custodia de sus hijos. Ha pasado más de un año desde que se filtrara a la prensa la infidelidad del exfutbolista del Barça, una relación con Clara Chía que ha acabado formalizándose. Cuando decidieron que la cantante se fuera a Miami, automáticamente tuvieron que distribuir los días de vacaciones para que Piqué pudiera compensar un poco todos los días que se perdería sin ellos por culpa de la distancia.

En un principio acordaron que él pasaría con los niños el 66% de los días sin escuela, pero este verano se ha demostrado que no ha sido así… porque Shakira ha estado más con los niños que él. Todavía no se han entendido y no acaban de ponerse de acuerdo en la manera de distribuir el calendario, ya que quieren evitar que los pequeños tengan que coger tantos aviones.

La periodista Lorena Vázquez ha dado más detalles al respecto en Y ahora Sonsoles , el programa de Antena 3: «En este caso continúa este tipo de negociación. Siguen sin ponerse de acuerdo en cosas tan simples como las fechas que se repartirán a los hijos y qué pasará con Navidad en esta familia. No se sabe qué pasará todavía».

Shakira y Gerard Piqué han dejado la mala relación atrás

Además, sorprende que todavía no hayan ratificado el acuerdo de separación: «Tampoco han conseguido ratificar el convenio de separación en Miami. Sin embargo, parece que la calma entre ellos se está empezando a instaurar, aunque no se pongan de acuerdo en el tema de las vacaciones. La relación no es tan tensa como antes. Gerard Piqué está muy y muy enamorado. Los testigos aseguran que forman la pareja ideal con Clara Chía».

Shakira, con los niños y unos amigos de vacaciones | Antena 3

Los últimos días de verano, Shakira los ha pasado con los niños de vacaciones. El programa ha emitido unas imágenes captadas en exclusiva en los que se la ve encima de un jet ski con los niños de copilotos y unos amigos en otra moto.