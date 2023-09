Jordi Cruz revela qué piensa realmente de Íñigo Onieva y Tamara Falcó

Masterchef estrena hoy una nueva edición de la edición con famosos. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez han promocionado esta versión en el Festival de Vitoria, escenario en que los periodistas han aprovechado para preguntarles cómo han sido las grabaciones y que podemos esperar del grupo de celebrities de este año. El protagonista de esta intervención ante los medios ha sido el cocinero catalán, por eso, quien acaba de ser padre. Le han preguntado también sobre el nacimiento del pequeño Noah y sobre la boda de Tamara Falcó, íntima amiga suya.

Jordi Cruz saca a la luz si tiene buena relación o no con Íñigo Onieva

Lo que más ha sorprendido ha estado que revelara, por primera vez, qué piensa realmente de Iñigo Onieva. El ya marido de la marquesa no tiene mucha aceptación entre sus amigos, después de haberla engañado un par a veces. ¿Ha perdonado Jordi Cruz que pusiera los cuernos a su amiga? Se ha publicado que no lo soporta y que habría llegado a negarse a ir al enlace como protesta porque le hubiera dado una segunda oportunidad.

Ahora el chef dice claramente que no tienen relación: «Tamara Falcó no sé si es icónica de Masterchef , pero sí que es amiga íntima mía. Ahora está feliz imagino, ¡ha hecho un viaje de más de un mes! Si no está feliz después de esto… mal. No le he visto desde que ha vuelto, a ver si está por aquí pronto y quedamos para hacer una copa y que me explique qué tal. ¿Que me cae mal Íñigo? A mí no me cae mal casi nadie y a él no lo conozco, así que es imposible que me caiga bien o mal… Ella me cae de 10, eso sí que te lo puedo decir. A él no lo conozco», ha dicho a Europa Press .

Por otra banda, también ha querido explicar cómo está viviendo estos primeros días como padre. Reconoce que es muy bonito, pero a la vez deja claro que no es tan perfecto como dicen: «Amigos y amigas que me escribís para felicitarme por el tema del bebé, deciros que os contestaré. Tengo que dar el biberón al niño y estas cosas, no tengo tiempo de ir respondiendo. Está siendo muy guay y hace gracia porque la gente se sorprende de que yo pueda ser padre. Es muy cansado y duermo poco, pero es una experiencia genial y el bebé es un 10… y una pesadilla, a la vez. La manera de ver la vida cambia totalmente. Los primeros días son una cosa traumática, pero sé que después lo recordaré con todo el cariño… Es duro. La madre está estupenda, guapísima y genial. No hace falta que sea cocinero cuando crezca, que sea lo que él quiera ser».

Los miembros del jurado de Masterchef promocionan el estreno de la versión con famosos

Esta noche, como decíamos, se estrena una nueva versión de Masterchef Celebrity en TVE. Los miembros del jurado han insistido en qué es uno de los mejores años y creen que triunfará especialmente el grupo de famosos que han escogido: «No nos esperábamos nada este éxito del formato, la verdad. Los tres venimos del mundo de la gastronomía y no del espectáculo. Aquí seguimos, 11 años más tarde y con casi 30 ediciones. Lo pasamos bien y disfrutamos. El casting de este año ha cuadrado muchísimo y nos reiremos muchísimo, lo hemos pasado fenomenal», ha explicado la Samantha.

Jordi insiste en qué será una edición divertida: «Creo que los concursantes de este año son los que más han congeniado entre ellos, los ingredientes han quedado mejor que otros años. Hemos reído mucho con ellos y creemos que, desde casa, también reiréis. Ha sido un buen año porque todos han jugado muy bien y no ha habido ninguna disputa entre ellos».

Los miembros del jurado promocionan el estreno de Masterchef Celebrity | Europa Press

Explican que son muchas las celebridades que piden poder participar. Pepe Rodríguez cree saber por qué: «Las críticas que hemos tenido son tan pequeñas comparadas con todo lo que hemos hecho que por la gastronomía y por tantos personajes… Hay demanda para poder entrar porque saben que es bueno para ellos», ha dicho.