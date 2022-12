El Consell per la República insisteix que el Procés està “més viu que mai”

El Consell per la República ha criticat el pacte per reformar el Codi Penal i ha rebutjat acceptar que els fets del Primer d’Octubre siguin “delictius”. En la seva intervenció durant l’ofrena floral de Nadal a la tomba del president Francesc Macià, Antoni Castellà ha confirmat que el Procés independentista està “més viu que mai”.

Des del cementiri de Montjuïc, el responsable de Relacions Institucionals i Relacions amb l’Assemblea de Representants del Consell ha assegurat que la reforma del Codi Penal “criminalitza” els votants del referèndum, el qual ha defensat va ser “legal”. “La ciutadania va votar i va guanyar el sí, i cap polític, dirigent, diputat ni parlamentari pot reinterpretar l’1 d’Octubre i menys encara definir-lo com a delicte”, ha dit.

Antoni Castellà durant la seva intervenció en l’ofrena floral a la tomba de Francesc Macià | ACN

En nom del Consell per la República, Castellà ha avisat a Pedro Sánchez que aquesta reforma legislativa no ha acabat amb el Procés, si nó que li ha assegurat que “està més viu que mai”. “Aquest pacte que ell ha definit com que s’ha acabat el procés potser és en una petita part de l’independentisme, no amb la majoria, menys encara amb els votants de l’1-O, per tant, el procés d’independència està més viu que mai, va començar l’1 d’Octubre de 2017 i des del Consell de la República mostrem el ferm convenciment de no aturar-nos fins que sigui una realitat el mandat i Catalunya sigui un país independent”, ha etzibat.

Reivindica la figura de Macià

Amb motiu del 89è aniversari de la mort de Macià, Castellà ha reivindicat la seva figura i l’ha definit com a referent, un dels més importants del catalanisme, segons ell. En declaracions recollides per l’ACN, ha recordat que “va tenir una trajectòria absolutament admirable, precisament va començar com a militar espanyol, quan va prendre consciència del catalanisme va intentar fer una opció de reformisme d’Espanya, va passar a fer una proposta de federalisme i del federalisme a confederació fins a la independència”. “El seny si no va acompanyat d’una voluntat ferma de combat senzillament serveix per tapar les covardies”, ha tancat el Castellà, parafrasejant a Macià.