El 44% dels nens experimenten problemes de salut mental

Les xarxes socials estan propiciant un gran increment de problemes de salut mental entre els més joves i els experts alerten que l’arrel del problema radica en l’accés sense límits a continguts potencialment perjudicials.

Els adolescents són un col·lectiu molt vulnerable, ja que tendeixen a la imitació, sobretot quan es refereix a continguts de bellesa i imatge que, en moltes ocasions, són nocius i es mostren molt allunyats de la realitat.

Segons un recent estudi de Dove, basat en una enquesta realitzada a 9.938 persones, incloent-hi menors, pares i especialistes professionals de salut mental, el 44% dels nens i nenes experimenten problemes de salut mental per culpa de continguts tòxics sobre la bellesa en xarxes socials i 8 de cada 10 estan exposats a continguts de bellesa allunyats de la realitat.

Els experts en psicologia infantojuvenil creuen que l’ús il·limitat dels mitjans socials fomenta una crisi de salut mental i, en aquest sentit, una dada transcendent que recull l’estudi és que 9 de cada 10 nens i nenes comencen a usar les xarxes socials als 13 anys.

En aquest context, Dove ha llançat una campanya al costat de l’organització Mental Health Europe (MHE), per a donar suport a la implementació del Reglament Europeu de Serveis Digitals (Digital Services Act), aprovat per la Unió Europea el desembre de 2022 amb la finalitat de promoure més seguretat en les xarxes socials, ateses les següents directrius: exigir a les plataformes de xarxes socials que incloguin advertiments en tot aquell contingut sensible que mostri autolesions o que estigui relacionat amb trastorns alimentosos; prohibir dirigir publicitat a usuaris basant-se en accions involuntàries d’aquest; i dissenyar serveis digitals que atenguin les necessitats dels nens, nenes i joves per defecte.

Malgrat l’aprovació d’aquest reglament, encara no s’han vist avanços significatius. Per això, per a impulsar l’acció legislativa, Dove i MHE han obert una recollida de signatures, a través de la plataforma Change.org, per a aconseguir la implementació del reglament europeu que ajudi a protegir els menors dels perills de les xarxes socials.

Aquesta petició inclou prioritzar la implementació integral del Reglament Europeu de Serveis Digitals, començant amb accions per als usuaris més vulnerables: els nens i nenes. També reclamar que s’assigni un coordinador de serveis digitals per a cada país membre de la Unió Europea abans del 17 febrer 2024, data límit establerta.

Així mateix, cerca proporcionar al coordinador de Serveis Digitals els recursos apropiats per a desenvolupar una guia reguladora i emprendre accions efectives contra els serveis que infringeixin la DSA.

Campanya

Amb l’objectiu de conscienciar i inspirar una acció col·lectiva per a fer que les xarxes socials siguin més segures, Dove ha llançat ‘Beautiful’, un nou curtmetratge que explora les conseqüències que té el contingut de bellesa tòxic en la vida real.

Amb la cançó ‘You Llauri Sota Beautiful’ interpretada per la cantant i compositora Self Esteem, la pel·lícula ofereix una visió de la vida d’alguns joves, com Mary, que creixen durant tot el període de la seva joventut acompanyats per xarxes socials fins a aconseguir la majoria d’edat. Des de la superació d’una depressió fins a la dismorfia corporal, el curtmetratge mostra de primera mà el cost que el contingut de bellesa tòxic té en el seu benestar.

“Durant l’última dècada, hem estat testimonis d’una crisi de salut mental juvenil: taxes de suïcidi que es disparen, hospitalitzacions per autolesions i depressió entre nens, nenes i adolescents. Es pot pensar de manera simplista que la solució més fàcil per a protegir la salut mental dels joves en línia és augmentar el control parental i l’alfabetització digital, però el que realment es necessita és que els drets dels nens i nenes s’incloguin en les tecnologies digitals per defecte i en el mateix disseny d’aquestes”, explica Claudia Marinetti, directora de Mental Health Europe (MHE), qui també sosté que “un canvi real requereix associacions, canvis legislatius i un fort compromís. Estem orgullosos d’associar-nos amb Dove per a avançar en la nostra missió d’exigir que les plataformes facin de la seguretat la seva principal prioritat i garanteixin que les xarxes socials siguin un lloc més segur per a la generació actual”.

“La marca té un compromís a llarg termini per a aconseguir un canvi positiu en la bellesa i prendre mesures per a fer de les xarxes socials un lloc més segur. Si bé uns certs aspectes de les xarxes socials poden promoure la creativitat i la connexió per als joves, les dades han demostrat que el contingut de bellesa tòxic en línia està danyant la salut mental dels nostres fills. Si no hi ha un canvi real, els joves continuaran pagant-lo amb el seu benestar”, explica Anna Gost, directora de màrqueting de Dove España. “Des de Dove España ens unim al canvi i donem suport a aquesta aliança amb el llançament de la campanya per a aconseguir un entorn més positiu en les xarxes socials al nostre país. Hem d’actuar amb responsabilitat per a protegir la salut mental dels joves, actuant més enllà de les iniciatives individuals donant suport a la implementació del nou reglament europeu”.

Autoestima

Des de 2004, Dove impulsa la confiança corporal i autoestima dels joves a través del seu Projecte Autoestima que, fins avui, ha educat a més de 94 milions de nens i nenes a tot el món. En les seves campanyes, Dove “sempre mostra tot tipus de dones que representen una bellesa molt més real i inclusiva, comprometent-se sempre a no distorsionar ni retocar les imatges, a més la signatura de bellesa col·labora amb Grizele, una comunitat diversa de fotògrafes d’identificació femenina i no binàries de tot el món de més de 10 països a través del projecte #ShowUs, que ha aconseguit una col·lecció oberta al públic de més de 10.000 imatges que ofereixen una visió més inclusiva sobre la bellesa a tots els mitjans de comunicació i anunciants. Imatges sense retocar ni distorsionar per a mostrar la veritable bellesa real i inclusiva”, explica la companyia.

A través de campanyes com ‘Desintoxica la teva Feed’, ‘reveure’s Selfie’ i, més recentment, ‘Dona-li l’esquena a la distorsió digital’, Dove treballa “per a desafiar les pràctiques de les xarxes socials que perpetuen estàndards de bellesa inassolibles. No obstant això, l’increment sostingut dels problemes de salut mental relacionats amb les xarxes socials que es veu en els últims anys és alarmant, i s’ha d’anar més enllà”.

L’estudi encarregat per Dove va ser realitzat en 2023 a 3.100 nenes, 2.357 nens i nenes, 4.069 pares i 412 especialistes en salut mental (grandària total de la mostra de 9.938 enquestats) als Estats Units, el Regne Unit, el Canadà, el Brasil i la UE (Itàlia, Portugal, França i Alemanya).