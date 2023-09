El Govern descarta que el Suprem “revisi o revoqui” els indults als presos

El 14 de setembre és la data assenyalada perquè el Tribunal Suprem revisi els indults als presos polítics que els va concedir el president espanyol Pedro Sánchez. Interpel·lada al respecte, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que el Govern no preveu ni es planteja la possibilitat que el Suprem els “revisi o revoqui” perquè “no tindria cap sentit”. En una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, Vilagrà ha recordat que ja fa dos anys que el Consell de Ministres va atorgar els indults i que seria estrany que ara hi hagués una “interferència” dels tribunals. En el mateix sentit, preguntada per l’amnistia, Vilagrà ha dit que la justícia no ha d’intervenir en qüestions polítiques. “Que cadascú es mantingui en el seu àmbit de responsabilitat”, ha reblat.

Aquest dijous es va saber que la data fixada per aquesta revisió és el pròxim dijous 14 de setembre i que els primers recursos de Vox i Ciutadans contra els indults afecten els exlíders d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Si la sala del Suprem decidís revocar els indults -una situació que el Govern no contempla i que no ha succeït mai- seria el jutge instructor del cas qui hauria de decidir en quina situació queden els dos ex-presos polítics, donat que el delicte pel qual van ser condemnats a nou anys de presó ja no existeix al Codi Penal.

Els dos Jordis, enfilats junts, de nou, ara a la tarima situada al costat de Lledoners per rebre’ls un cop alliberats / Q.S.

Els primers afectats serien els Jordis, després la resta de presos polítics

Així i tot, si es decidís revocar els indults als Jordis, el Suprem obriria la porta a revocar posteriorment els del president d’ERC, Oriol Junqueras, l’exconseller d’Exteriors, Raül Romeva, l’exconseller de Presidència i actual secretari general de Junts, Jordi Turull i l’exconsellera de Treball Dolors Bassa. En cas que tot això succeís, cap dels ex-presos polítics entraria immediatament a presó, ja que podrien recórrer aquesta decisió al Tribunal Constitucional.