El Suprem decidirà si revoca els indults el 14 de setembre

El Tribunal Suprem decidirà el 14 de setembre si revoca els indults atorgats pel govern espanyol als polítics independentistes i membres de la societat civil condemnats a presó pels fets de l’1-O. Així ho ha avançat fa poques hores el diari ‘Ara’ i fonts de la cambra alta espanyola ho han confirmat a l’ACN. Els primers recursos presentats al tribunal espanyol, els de Vox i Ciutadans, fan referència als aleshores líders de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. En cas que els magistrats del Suprem acabin optant per revocar els indults concedits per Sánchez als presos independentistes, el jutge instructor del cas haurà de determinar en quina situació quedarien aleshores.

Tot i que els indults afecten el president d’ERC, Oriol Junqueras, a l’exconseller d’Exteriors, Raül Romeva, l’exconseller de Presidència i actual secretari general de Junts, Jordi Turull, a Dolors Bassa, i als dos Jordis, aquest 14 de setembre només faria referència als antics presidents de les entitats independentistes. Tots dos van ser condemnats a 9 anys de presó per sedició, un delicte que ja no existeix al Codi Penal espanyol. Així doncs, en cas que el Suprem decidís revocar els seus indults, tots dos correrien el risc de tornar a entrar un període de temps a presó. No es tractaria d’un ingrés immediat, ja que tant Sánchez com Cuixart podrien recórrer al Tribunal Constitucional la decisió del Suprem i que aquest suspengués cautelarment l’execució d’una hipotètica entrada a presó. Per altra banda, l’opció que el Consell de Ministres els apliqués un nou indult també queda descartada, ja que el govern actual està en funcions, cosa que no els permet adjudicar indults.

Cuixart i Puigdemont miren el nou llibre del president d’Òmnium / Regina Laguna

Moviment del Suprem previ a la investidura

Aquesta nova data fixada pel calendari de l’òrgan judicial espanyol arriba en plenes converses per negociar una possible investidura del candidat dels socialistes, Pedro Sánchez, després que Puigdemont marques les seves condicions a seguir: la llei d’amnistia. Una amnistia que canviaria per complet la situació dels polítics catalans represaliats per l’Estat.