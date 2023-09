Aragonès entrega les Medalles d’Or de la Generalitat

Aquest dijous al vespre s’acaba de celebrar el primer acte institucional amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha penjat aquest vespre la Medalla d’Or a la cantant balear Maria del Mar Bonet, l’activista cultural i editor valencià Eliseu Climent i la poeta terrassenca Marta Pessarrodona pel seu “compromís” amb la llengua i la cultura catalana. Un acte que ha tingut lloc a la plaça Margarida Xirgu de Barcelona, davant del teatre Liceu, i que ha unit tota la plana major del Govern.

Sota el clam del cant de la Senyera interpretat per l’Orfeó Atlàntida i el Cor Dyapason ha donat per començada la cerimònia d’entrega de medalles. Aquest guardó reconeix enguany tots els accents de la llengua catalana i els referents que han permès que el català tingui el seu estatus en àmbits com les arts, la música, la literatura, el món editorial o l’activisme. Marta Pessarrodona ha estat guardonada per “la seva trajectòria literària d’amplíssim nivell”; Maria del Mar Bonet, per més de cinquanta anys de trajectòria, “transmetent els sentiments a tots els racons on es parla la nostra llengua”, i Eliseu Climent, pel seu “compromís amb la llengua en el conjunt del domini lingüístic”. Dels tres premiats, Aragonès ha destacat que són tres “lluitadors” que “ho han donat tot pel progrés del català”.

El president Pere Aragonès entregant la Medalla d’Or de la Generalitat a l’escriptora Marta Pessarrodona / ACN

Un acte històric

L’acte que s’ha celebrat aquest dijous al vespre per encetar la Diada de Catalunya és un acte amb molta història darrera. Les Medalles d’Or de la Generalitat es van crear l’any 1978 amb l’objectiu de distingir les persones que han prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic. Des de llavors, un centenar de persones han rebut aquest obsequi del Govern català.