El conseller Balcells fa de metge d’emergències a la UCE

El conseller de Salut, Manuel Balcells, ha recuperat el seu maletí de metge d’urgències. Ha estat aquest migdia, just després de la conferència inaugural de la 55ena Edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada el Conflent. Tant bon punt, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha acabat la seva lliçó inaugural sobre l’exili generat per la Guerra Civil, quan un dels responsables de l’organització ha fet com a les pel·lícules i ha reclamat “si hi ha un metge a la sala!”. Balcells que ocupava la cadira a presidència de la inauguració en la sala d’actes del Liceu Charles Renovoir, ha saltat com una molla i s’ha dirigit on hi havia el ferit.

En principi, tot ha estat una lipotímia d’un dels assistents als cursos. De fet, la persona ferida ha estat atesa pel mateix conseller i pel doctor Craven, un reconegudíssim oncòleg, que coordina el curs de medicina de l’UCE. L’alcalde de Prada, Yves Delcor, s’ha encarregat de telefonar una ambulància per tal d’atendre el malalt. Un vehicle que ha arribat als pocs minuts de caure l’afectat pel mareig que segons alguns testimonis ha caigut en rodó al replà de les escales de l’entrada del Liceu. Tan bon punt ha acabat la seva assistència mèdica ha estat el responsable de recuperar la paraula i cloure l’acte en nom del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Balcells ha anunciat que l’afectat ja s’havia recuperat del mareig a causa de la calor.

Fins i tot, el conseller de Salut ha fet conya sobre les causes del mareig apuntant la profusa conferència d’Oriol Junqueras, que ha dedicat més de mitja hora donar detalls sobre les causes de l’exili. Una lliçó que es remuntava a la revolució Gloriosa de 1868 que va enviar Isabell II a l’exili fins a arribar a la caiguda de Catalunya a la Guerra Civil Espanyola, l’any 1939.