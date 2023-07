Els metges collen Salut i amenacen amb una nova vaga a la tardor

Salut i educació són els dos serveis públics més afectats per les retallades, el que ha provocat grans mobilitzacions en els últims mesos. Aquestes mobilitzacions podrien repetir-se a partir del setembre, amb una vaga de docents prevista pel 6 de setembre i una possible vaga de metges a la tardor. El sindicat majoritari dels metges, Metges de Catalunya, ha confirmat aquest dimecres que es plantegen reprendre la vaga que van fer al gener aquesta tardor en cas que no es produeixi un canvi “palpable” en la taula de negociació que mantenen amb la conselleria de Salut. “Reclamem un viratge de la taula mèdica amb l’objectiu que abordi els problemes del sistema i defineixi mesures realment transformadores”, ha exigit el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.

L’aturada de les mobilitzacions al gener va ser un “gest de confiança” dels metges cap a la conselleria, però el sindicat lamenta ara que dins la conselleria hi hagi “persones que es dediquin a desvirtuar” els acords assolits a la taula negociadora. “Ben emprada podria donar solució a moltes de les situacions complexes de la sanitat catalana, però el problema és que quan es dona la instrucció d’aplicar els acords que s’assoleixen a la taula mèdica hi ha una sèrie de persones que es dediquen a desvirtuar allò que s’acorda”, ha reblat.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart / ACN

Des de la creació de la taula mèdica el 31 de gener del 2023 s’han celebrat vuit reunions. “Vam dir que donàvem una treva, i avui activem el compte enrere del final d’aquesta treva”, ha explicat Lleonart. El secretari general del sindicat ha assenyalat que “els acords assolits han estat escassos” i ha lamentat els “obstacles” que s’han trobat per la seva implementació.

Els acords assolits a la mesa mèdica

Fins ara, els acords que s’han assolit giren entorn de l’increment “substancial” del preu de l’hora de guàrdia dels residents de la concertada del conveni Siscat. Actualment, està en marxa el procés per incrementar el preu de l’hora de guàrdia dels residents d’altres convenis. El sindicat també està treballant per millorar el preu de l’hora de guàrdia dels adjunts de l’ICS. Recentment, s’ha arribat a un document de consens sobre recomanacions per iniciar la regulació de les guàrdies de localització o de crida.

Lleonart també ha parlat de l’acord del Govern d’aquest dimarts en el qual s’ha pactat un increment del preu de l’hora de guàrdia dels residents de l’ICS. “Malauradament, les informacions que ens arriben apunten que no és així”, ha lamentat Lleonart, que ha assegurat que “en cap cas és el que es va pactar a la mesa mèdica”. “Podem dir que en cap cas es pot concloure que es tracti d’una equiparació, són preus diferents”, ha assegurat. Tot i l’ultimàtum del sindicat, Lleonart ha insistit que volen ser “prudents” i esperar a llegir el text de l’acord del Govern.