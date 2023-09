Montilla critica Felipe González y Alfonso Guerra

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha criticado este viernes duramente el expresidente español Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra, que han hecho declaraciones contra una amnistía. Montilla no entiende por qué González y Guerra se comportan de este modo hacia este tema: «Se los habría de preguntar a ellos por qué tienen estas obsesiones. Cambiar de opinión cuando gobiernas no es un delito. El mundo cambia, la correlación de fuerzas cambia», ha espetado en una entrevista en Catalunya Ràdio esta mañana. Montilla les ha querido recordar que el mundo de los años 80 y 90 ha cambiado. El expresidente considera que las personas que han tenido una responsabilidad y que ya no están en el día a día de la política tienen que ser «para dar un golpe de mano». «Esto es el que echo de menos por parte de exdirigentes del socialismo español», añade.

Montilla también ha querido dar su opinión sobre Puigdemont y las condiciones que fijó este pasado martes en la hora de negociar una posible investidura de Sánchez. En este sentido, Montilla cree que el contenido «se podía esperar» pero que le va parece «demasiado institucional», un tono que no le parece correcto, puesto que recuerda que Puigdemont no se puede atribuir una representación del pueblo de Cataluña, que es plural. Una representación que cree que se atribuyó durante la comparecencia de martes. De todos modos, ve como una «evolución positiva» que ahora Junts no esté para «bloquear» sino para poner las condiciones para hacer viable un posible gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El expresidente de la Generalitat José Montilla | ACN

La cuestión de la amnistía

Preguntado por si una amnistía es Constitucional, Montilla ha respondido que depende del contenido de la ley de amnistía que se redacte. Y ha defendido que se haga «este intento normativo» para intentar encontrar una solución a un «problema» y una «situación anómala, en referencia a todos los políticos al exilio. En este sentido, durante un acto con motivo de la Diada, Montilla ha reclamado un pacto Cataluña y España: «Cataluña necesita pasar página. Recuperar la cohesión interna y recuperar también su ambición de jugar un papel de liderazgo en España», sentencia.