Cinc racons que val la pena descobrir a la Garrotxa

Comença a acabar-se l’estiu i torna la rutina, però les ganes de desconnectar i escapar-se un cap de setmana es mantenen ben vives. Per poder gaudir en família no cal marxar gaire lluny, ja que Catalunya és un país ple de racons amagats. Després de visitar les platges de la Costa Brava, endinsar-se al Pirineu i a les Terres de l’Ebre, ara toca vestir-se per l’ocasió, posar-se un calçat còmode, i descobrir la Garrotxa. Més enllà de la mítica Fageda d’en Jordà, el territori té infinitat de secrets amagats que només es poden veure passejant. Així doncs, segons la web surtdecasa.cat, aquestes són cinc excursions per descobrir tots els entramats de la Garrotxa.

Els camins de la Pedra Tosca

Si us ve de gust una ruta planera, aquesta és la vostra. Es tracta d’un tram de la via verda, coneguda com a la ruta del carrilet, que uneix Olot amb Girona i permet veure el passat industrial de la ciutat fins a arribar al Parc de la Pedra Tosca. Un cop allà, es pot visitar el Jardí Botànic o el Museu dels Volcans.

Turisme a la Garrotxa / EP

La ruta dels carboners

Aquesta ruta recupera els camins que feien els carboners per baixar el carbó de la serra de Finestres, un camí estret però fàcil de seguir. Es tracta d’una petita ruta circular de poc més de 8 quilòmetres de distància i amb poc més de 600 metres de desnivell, és a dir, sense unes pendents pronunciades.

La ruta dels carboners / Wikiloc

La ruta dels Gorgs

Aquesta ruta que comença a Santa Pau recórrer uns 7 quilòmetres de distància obrint-se camí entre infinitat de gorgs i petits tolls d’aigua ideals per refrescar-se durant l’excursió. Seguint l’itinerari marcat pel bosc es poden anar descobrint les fonts d’aigua que brollen de la natura.

Ruta dels Gorgs / Twitter

El camí de Sant Jaume

En aquesta ruta coneixerem la història del Camí de Sant Jaume i el recorrerem per la comarca de la Garrotxa, tot i que el camí comença més amunt, a l’Empordà. Es tracta d’un camí planer que permet gaudir de les vistes de Castellfollit de la Roca i Besalú, entre d’altres.

El camí de Sant Jaume

La Via Romana

La ruta de la via romana consta de dos trams diferenciats. El primer tram transcorre pel municipi de Castellfollit de la Roca, resseguint les restes conservades de la via romana que suposadament provenia de Besalú. Es tracta d’un recorregut de 6,2 quilòmetres amb poc més de 400 metres de desnivell, ideal per una passejada en família un dissabte a la tarda.