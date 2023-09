Europa posa Espanya al mateix sac que Hongria i Polònia per l’ús de Pegasus

Un informe del Consell d’Europa (CoE) situa Espanya al mateix nivell de països com Hongria, Polònia o Azerbaidjan en relació amb l’ús de programes d’espionatge com Pegasus. En el primer esborrany del document que s’ha aprovat aquest divendres, des de l’Assemblea Parlamentària del CoE defineixen Pegasus com una eina “altament intrusiva”, cosa que els desperta “seriosos dubtes” sobre si el seu ús, o el de programes d’espionatge similars, xoca directament amb els drets humans. En aquest sentit, i davant la “gran preocupació” que genera, la institució insta Espanya a proporcionar reparacions a les víctimes en els casos on s’ha detectat un “abús il·legal” i exigeix que es deixi d’utilitzar l’argument del secret d’estat per denegar l’accés a la informació.

Segons assenyala el document, Espanya és un dels 14 països de la UE que compten amb aquest programa espia. El govern espanyol hauria fet servir Pegasus per espiar fins a 65 persones vinculades al moviment independentista, tot i que les xifres podries ballar amunt o avall. Ara bé, des d’Espanya només han reconegut l’espionatge de 18 persones sota ordre judicial, entre elles el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el president a l’exili i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i diversos membres de l’ANC i Òmnium Cultural. És per això que des d’Europa donen un termini de tres mesos a Espanya perquè els informi de tots els casos en els quals ha fet servir aquest ‘software’ intrusiu, o d’altres de similars.

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, arribant a la conferència que ha donat aquest dimarts a Brussel·les per abordar la investidura de Sánchez / ACN

Més enllà d’aquest termini, el Consell d’Europa insta l’Estat a dur a terme una investigació “immediata, independent i efectiva” sobre els casos confirmats i a reparar el dany que s’ha causat a les víctimes que han patit “abusos il·legals”, així com sancionar tots els organismes que han fet un ús “inadequat” del programa.

Un informe que pressiona Espanya

Aquest primer esborrany de l’informe del CoE posa més pressió a l’Estat espanyol. De fet, per a la senadora i única membre independentista de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Laura Castel, l’esborrany de l’informe és “molt important” perquè “afegeix pressió sobre l’Estat per fer una investigació efectiva sobre el Catalangate”. “Celebrem que el comitè hagi aprovat aquest informe per amplíssima majoria i instem a l’Estat a complir amb totes les resolucions internacionals que empenyen a donar resposta a l’espionatge il·legal amb Pegasus”, sentencia.