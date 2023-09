Investiguen un home per la mort de la seva parella a Palamós

Els Mossos d’Esquadra investiguen un home de 71 anys per la mort violenta de la seva parella a Palamós, al Baix Empordà. Els fets es van produir el passat diumenge 3 de setembre, quan els Mossos van rebre l’avís d’un domicili d’aquesta localitat del Baix Empordà pel descobriment del cadàver d’una dona. Quan hi van arribar van confirmar la mort de la dona i les gestions d’investigació posteriors van confirmar que havia estat una mort violenta. La Divisió d’Investigació Criminal de Girona es va fer càrrec de la investigació i va arrestar el principal acusat, la parella de la víctima. Segons ha pogut saber l’Agència Catalana de Notícies, el sospitós té una malaltia mental degenerativa.

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una dona a mans del seu marit, que té una malaltia mental degenerativa, a Palamós (Baix Empordà) / Europa Press (EP)

Mor una dona a mans del seu fill a Reus

La setmana passada va morir una altra dona apunyalada pel seu fill al seu domicili familiar. Els fets es van produir a la capital del Baix Camp el passat dimecres i la dona va morir un cop traslladada a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, on els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. El seu fill, amb problemes psiquiàtrics, l’havia apunyalat al seu pis després d’una discussió. Aquest divendres s’ha fet un minut de silenci a la Plaça del Mercadal de Reus en record a aquesta dona i en condemna als fets. En aquesta concentració, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha lamentat que les violències masclistes són “el principal problema de seguretat pública” de Catalunya. En aquest sentit, Verge també ha lamentat la mort de la dona de Palamós a mans de la seva parella, també amb una malaltia mental degenerativa, el diumenge passat.