Rodalies, més avaries que dies feiners en un any

Un total de 295. Aquesta és la xifra de dies amb incidències tècniques registrades entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost del 2023 a la xarxa de Rodalies de Catalunya. I moltes d’aquestes jornades hi ha més d’una incidència. Són les dades que ha registrat Rodalies i que han estat comunicades o trameses a través dels seus canals o perfils oficials a les xarxes, segons ha comprovat El Món. Una xifra superior als dies feiners del mateix període, que en són 249. Per tant, un nivell d’incidències que perjudica sobretot el transport quotidià per anar a treballar.

Ara bé, la xifra total de dies amb incidències augmentaria fins a 385 si s’hi afegeixen les 90 jornades amb incidències indirectes, és a dir, les que no són imputables a l’operadora ni a la gestió de les infraestructures, com ara atropellaments, assistències sanitàries, caigudes d’arbres a les vies o robatoris de cables de coure. No són culpa, almenys directament, de Renfe ni d’Adif, però n’afecten el servei. I, molts dies, en una combinació fatal, aquestes incidències indirectes coincideixen en moments en què també hi ha avaries a les instal·lacions de Rodalies.

Encara que els problemes mortifiquin especialment els usuaris en els dies laborables, perquè arriben tard a treballar o bé han de sortir de casa abans del que seria necessari, les dades també mostren que el cap de setmana, tot i circular la meitat de combois, també es registren incidències tècniques.

A la vista d’aquestes dades i interpel·lada per aquest diari, la companyia Renfe treu ferro a aquest gruix d’incidències tenint present que per la xarxa de Rodalies de Catalunya hi circulen un miler de trens cada dia de mitjana, uns 300.000 trens l’any. Unes incidències tècniques que es resolen en relativament poc temps fins a normalitzar la situació. Ara bé, depèn on es registrin, l’afectació repercuteix en més línies o més de Rodalies. Tot plegat, en una xarxa ferroviària per on passen també trens regionals i combois de mercaderies. Una de les línies que registra més afectacions, segons els mateixos canals de comunicació oficials de la companyia, és l’R2 Sud, que circula entre l’Estació de França de Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Però Renfe assegura que hi ha hagut una “estabilització de les incidències” que qualifiquen de “tendència estable o lleugerament descendent”.

Octubre del 2022, mes de rècord en avaries a Rodalies

Si es miren les dades al detall diari, el setembre del 2022 es van registrar 19 dies d’incidències tècniques en trens o/i instal·lacions que inclou una gran “caiguda del sistema informàtic” el 9 de setembre). Unes dades que Rodalies Renfe justifica com un “repunt en el nombre de minuts d’afectació derivat dels problemes tècnics del CTC [l’acrònim del Control de Trànsit Centralitzat], que va afectar bona part de la xarxa. Però cal afegir 5 dies amb incidències indirectes –un dels quals va coincidir que també hi havia una avaria, en un altre punt–, ja sigui per atropellaments, incendis pròxims a la via de l’R12 entre Valls i Salomó, una incidència per espera sanitària o arbres caiguts a la via de l’R3.

Ara bé, el mes amb més avaries va ser el mes d’octubre: en 30 dels 31 dies es van produir incidències tècniques. També va ser un mes amb set incidències no imputables a Renfe, com ara actes vandàlics a l’estació de Cerdanyola, atropellaments de persones, envestides contra animals, dos dies per actes incívics a l’interior del tren (el dia 23 a l’R13 i el dia 27 a l’R15).

Al novembre, 19 dels 30 dies van computar avaries i, dos dies més –el 7 i el 9–, les incidències van ser causades per la vaga convocada de maquinistes. Pel que fa a les incidències indirectes van ser quatre. Una a l’R8 per la presència de “vehicle pròxim a les vies”, el dia 6 per una sortida amb demora a l’R11 a causa d’una assistència sanitària i el dia 14, la incidència la va provocar una conducta incívica que va fer sortir el comboi amb demora. La darrera va ser el dia 17 per l’aturada del tren entre Manresa i Martorell per “un viatger violent”.

Al desembre, les incidències directes van tornar a remuntar i es van situar en 25 dies. Especialment costosa va ser una avaria tècnica a Montcada que afectava la resta de xarxa en sentit d’entrada i sortida de Barcelona. Només cinc dies del mes de desembre van quedar lliures de cap mena de problema i afectació. De les incidències indirectes, cinc van ser per atropellament, dues per actes vandàlics o incívics, una per topada amb senglars i una interrupció a l’R2 Nord per la presència de persones ferides a les vies.

Viatgers demanen informació a un treballador de Renfe sobre el tall de Rodalies / ACN

L’any 2023, la mateixa tònica que el 2022

El mes de gener del 2023, les avaries van aparèixer en 23 dels 31 dies del mes. Una dada a la qual cal sumar 7 incidències indirectes registrades per atropellaments, “mal temps”, caiguda d’arbres i actes incívics. El mes de febrer va ser especialment dur per als usuaris de Rodalies, amb 26 dies d’afectacions per avaries. Pel que fa a les incidències indirectes se’n va registrar 6, una de molt destacable, del dia 20, per un atropellament que va complicar la circulació de l’R13, R14, R15, R16, R17 i R2 Sud. Dels 31 dies del mes de març, 24 van registrar avaries i quatre dies van registrar atropellaments i un cinquè, una aturada per animals a les vies.

El mes d’abril, 25 dies van patir incidències tècniques, el mes de maig es van disparar fins a 28 dies dels 31 amb avaries. Durant aquests dos mesos, setze dies també van patir incidències indirectes per incendis, atropellaments i robatoris de cable de coure. El mes de juny, els dies amb avaries van baixar fins a 22 i el mes de juliol en van ser 24. El mes d’agost hi va haver 17 dies amb avaries. En aquests dies també es van registrar sis incidències a l’R2 Sud amb repercussions a totes les línies. L’agost, amb 17 dies amb avaries, també va ser especialment castigat per les incidències indirectes: en total 12 dies se’n van patir, a causa, sobretot, d’incendis, però també hi va haver fins i tot l’episodi sexual d’un interventor amb una passatgera a la cabina.

Una nova avaria a Rodalies ha fet esclatar els governs de Madrid / Europa Press

Renfe relativitza les xifres d’incidències

Renfe contraresta el càlcul realitzat per El Món amb altres dades sobre la xarxa. “Són 1.200 quilòmetres de xarxa, 80.000 viatgers al dia, gairebé 300.000 trens l’any, 26,5 milions de minuts de servei i un total de 108,5 milions de viatgers durant l’any”, informen. Així, recorden que les incidències no arriben “ni a una al dia”. “Cal recordar l’entorn, amb el ‘vuit català’, amb dues línies com l’R4, de Sant Vicenç de Calders-Manresa i l’R2, entre Sant Vicenç de Calders- Granollers Maçanet, que tenen entre 160 i 170 quilòmetres de llarg”, emfatitzen. “Aquestes dues línies no tenen comparació amb altres línies de l’Estat espanyol ni tampoc, possiblement, europees”, conclouen.

En aquesta línia, Renfe subratlla que, de les incidències produïdes, “més del 30% van ser alienes a l’explotació ferroviària”. “Si tenim en compte els minuts de retard, prop del 35% estan relacionats amb causes alienes a les instal·lacions o al servei”, indiquen. “No podem oblidar que Rodalies passa per zones especialment sensibles als fenòmens meteorològics adversos com ara la costa, boscos o muntanyoses”, ressalten fonts oficials de Rodalies.

En aquesta línia, Renfe remarca que “entre el gener i el juliol d’aquest any, la puntualitat només al servei de Rodalies de Barcelona se situa en el 92%”. “Una xifra alta, i més si es té present que un tren amb més de tres minuts d’endarreriment ja es considera impuntual”, alerten. “Ara tenim una major capacitat de resposta en incidències en infraestructura pel reforç dels equips de manteniment”, insisteixen des de la companyia, per aclarir que les incidències duren menys i, per tant, es normalitza el trànsit més aviat. “A més, el nivell d’inversions continua augmentant. Des del juny del 2018 fins a l’agost del 2023, Adif i Adif AV han licitat contractes a Catalunya per volum superior a 2.780 milions d’euros, cosa que l’ha convertida en la primera comunitat autònoma amb més volum de licitació acumulat”, conclouen.