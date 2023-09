Un alcalde de Catalunya convoca un nou referèndum per a l’1-O

Un alcalde de Catalunya ha tornat a convocar un referèndum sobre la independència per al pròxim 1 d’octubre. Es tracta de l’alcalde d’Òrrius, Xavier Masgrau, ha anunciat que aquest any es tornarà a celebrar el referèndum de l’1-0, una espècie d’homenatge a la celebració democràtica del 2017 que pretén ratificar els resultats. Així ho va avançar ‘El Nacional’ aquest passat divendres i ho ha recollit l’ACN. La consulta constarà de dues preguntes: ‘Voleu que Catalunya sigui un estat en forma de república?’ –a la qual es podrà contestar sí o no- i ‘Voleu fer efectiva la declaració d’independència proclamada el 27 d’octubre de 2017?’ -també amb resposta dual.

Es tracta d’una idea que l’Ajuntament d’Òrrius, un petit poble del Maresme, va acordar durant la sessió plenària del passat 31 d’agost, i que ja han anunciat que tenen la intenció de notificar a la resta de municipis de la comarca la seva decisió de celebrar un referèndum amb l’objectiu que els municipis veïns celebrin “un exercici democràtic equivalent”. Des de l’Ajuntament justifiquen la consulta dient que “hi ha la voluntat política de mantenir el dret a decidir de la ciutadania d’Òrrius mitjançant una votació sobre la qüestió del futur de Catalunya i el seu encaix dins el marc legal actual”. El consistori afegeix que la ciutadania del municipi ja ha exercit “el dret a decidir” en “nombroses ocasions” i “el vol seguir exercint, tal com va succeir l’1 d’octubre de 2017”. De fet, per constatar aquesta voluntat de tornar a celebrar la consulta, els veïns van presentar a l’Ajuntament una recollida de 139 signatures respecte als 730 veïns que consten al cens municipal.

Urna de votació de l’1-O

Un homenatge al 2017

De la mateixa manera que els col·legis electorals van obrir durant tot el dia el primer d’octubre del 2017, la votació que tornarà a celebrar aquest any Òrrius serà entre les nou del matí i les vuit del vespre, “per tal que es pugui expressar la voluntat del poble en aquesta qüestió de cabdal importància”. Ara bé, aquesta vegada sense les càrregues de la policia espanyola.