L’arrestat per jihadisme a Lleida rebia instruccions del Daesh, segons el Marroc

La detenció d’un presumpte jihadista ahir a Lleida (Segrià) va ser la part catalana d’una operació que arribava fins a Nador (El Marroc) on també va ser detingut el seu còmplice. Tots dos, segons fonts de la investigació, participarien de l’entramat del Daesh instal·lat a Síria. Segons indica l’Oficina Central d’Investigacions Judicials del Marroc, tots dos estarien preparant suposats atacs terroristes tant a Catalunya, com a l’Estat espanyol i Europa. A més, tots dos dirigien, sempre segons els investigadors, activitats de finançament il·legal a través d’una xarxa d’immigració irregular que també utilitzaven per preparar suposats atacs terroristes.

Les perquisicions es van portar a terme per la Direcció General de Vigilància Territorial del Marroc, el poderós servei d’informació interior marroquí, i per part de la Prefectura del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil. A través de la investigació econòmica dels dos sospitosos i de la seva activitat a la xarxa, els analistes van descobrir que tots dos tenien informació i preparaven materials per “dur a terme operacions terroristes” en nom, ensinistrament i logística del Daesh. De fet, tant l’institut armat espanyol com els serveis de seguretat del Marroc qualifiquen els dos detinguts d’un escamot de l’Estat Islàmic operatiu a Espanya i al Marroc. El detingut a Lleida és previst que avui passi a disposició del titular del Jutjat Central d’Instrucció 1 de l’Audiència Nacional, Luis Francisco de Jorge, i el detingut a Nador està sota custòdia de la Fiscalia antiterrorista marroquina.

Membres de la DGTS marroquina en una oepració antiterrorista/MdIRM

Una detenció simultània i secreta

La detenció dels dos investigats va ser simultània i portada amb màxim secretisme. De fet, fonts d’Interior asseguren que no es va ni comunicar als Mossos d’Esquadra fins hores abans de l’entrada i escorcoll, i al més alt nivell de la Prefectura. “Havia de ser una operació hiperdiscreta atès el perill que podia comportar”, indiquen fonts de la investigació. En tot cas, la Guàrdia Civil i la DGST marroquina asseguren que la cèl·lula “amenaçava l’estabilitat del Regne del Marroc i l’Espanyol”.

La gran pista que va accelerar les investigacions i l’arrest va ser el muntatge que els dos detinguts tenien per finançar la seva activitat. Tots dos treballaven amb una xarxa d’immigració irregular per obtenir documents d’identitat falsos, que venien i que utilitzaven en l’execució dels seus virtuals propòsits terroristes”. Tan bon punt es va detectar la connexió a Lleida, els dos serveis d’informació es van posar a treballar plegats i seguint el fil de la seva activitat diària, comunicacions i de les xarxes socials, van poder constatar que els dos sospitosos estaven vinculats a elements afiliats a l’organització Daesh” a l’escena siriana, seguien instruccions dels líders d’aquesta organització terrorista.

De moment, el detingut a Nador està sota vigilància de la policia i de la fiscalia antiterrorista marroquina a fi “d’aprofundir en la investigació”, segons informa la mateixa DGTS a través d’un comunicat emès pel ministeri de l’Interior marroquí. El detingut a Lleida espera passar a disposició judicial aquest divendres. La policia vol aclarir la seva actuació i ara analitzar la ingent quantitat de prova recollida en l’escorcoll i registre realitzat ahir. D’aquí que els mateixos investigadors mantenen la discreció i no descarten noves detencions.