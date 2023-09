La comunitat internacional es bolca en suport al Marroc

Aquesta nit un fort terratrèmol ha sacsejat el Marroc amb almenys 630 morts i més de 300 ferits. Unes xifres que podrien augmentar a mesura que les autoritats locals continuïn treballant per rescatar les persones atrapades arran dels esfondraments de nombrosos edificis a Marràqueix. Colpits per la tragèdia, la comunitat internacional s’ha bolcat en suport al Marroc. Per la seva banda, des de Catalunya ja s’està recopilant informació sobre possibles afectats pel terratrèmol del Marroc i recomana seguir les indicacions de les autoritats i els equips d’emergència. “Estem fent seguiment de les conseqüències del sisme i estem en contacte amb les autoritats pertinents“, ha assegurat el Departament d’Acció Exterior i Unió Europea encapçalat per Meritxell Serret. “Qualsevol persona afectada es pot posar en contacte amb el Govern, també a través de la Delegació al Nord d’Àfrica”, recorda la Generalitat.

El delegat del Govern al Nord d’Àfrica, Ahmed Benallal, i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ja es troben sobre el terreny i estan posant totes les seves eines a disposició per a tots els catalans que tenen familiars al Marroc i tots aquells que s’hi trobaven de vacances en aquests moments. Per la seva banda, l’Alt Representant de la Unió Europea (UE) de Política Exterior, Josep Borrell, ha traslladat el seu “més sentit condol al poble marroquí i a les víctimes del terratrèmol que va assotar el país anit”. “La UE està disposada a prestar tota l’assistència necessària al Marroc”, assegura en una publicació al seu compte de Twitter, ara coneguda com a X. Un missatge molt similar al que ha enviat el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a través de Twitter: “Espanya està amb les víctimes d’aquesta tragèdia i les seves famílies”, explica.

Toda mi solidaridad y apoyo al pueblo de Marruecos ante el terrible terremoto registrado esta madrugada.



España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2023

Missatges internacionals

Qui també ha volgut expressar el seu condol amb les víctimes i familiars del terratrèmol ha estat el president de Rússia, Vladímir Putin. “Accepti les meves més sinceres condolences en relació amb el terratrèmol que ha colpejat les regions centrals del seu país. Compartim el duel de la gent amigable del Marroc”, ha manifestat abans de desitjar una “ràpida recuperació a tots els afectats”, segons asseguren des del Kremlin.