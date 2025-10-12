El Partit Popular i el PSOE empatarien a escons si se celebressin unes noves eleccions generals ara, dos anys abans del previst, però l’extrema dreta guanyaria molta força, doblant els seus escons. Aquests són els resultats que planteja l’última enquesta de tendència de vot publicada per El Periódico aquest diumenge. En detall, els populars s’imposarien a la baixa amb 117-121 escons -en tenen 131 en aquests moments-, però els seguirien de ben a prop dels socialistes, amb 112-117 diputats -ara en tenen 121. Vox, però, guanyaria molta força, convertint-se en una de les formacions amb més pes dins la cambra baixa. Concretament, l’extrema dreta s’enfilaria fins als 68-72 escons, doblant els trenta-tres que tenen en aquests moments.
L’auge del vot cap a l’extrema dreta repercutiria directament en els populars, que veuen com se’ls redueix significativament la distància amb Pedro Sánchez respecte a la darrera enquesta -de 3,5 punts a només 1,2 en quatre mesos. Els resultats de l’última enquesta també mostren que Esquerra Republicana (ERC) guanyaria tres diputats, obtenint-ne fins a deu -en té 7 actualment-, Junts retrocediria a 4-5 escons -7, actualment- i la coalició de Sumar i Podemos s’enduria una patacada per separat passant dels 31 diputats a només uns 20: Sumar (14-16 escons) i Podem (3-4). Així doncs, els resultats de l’enquesta mostren que Vox és l’única formació política que milloraria de forma substancial els seus resultats en relació amb les eleccions del 2023.
Creixement vertiginós de l’extrema dreta
Des de la darrera enquesta, del passat mes de juny, els ultres han escalat 2,4 punts més, confirmant així el seu creixement vertiginós de cara als pròxims comicis, en els quals podrien arribar a millorar sis punts els seus últims resultats. A causa d’aquest creixement, la dreta sumaria el 47,4% de les paperetes i una majoria absoluta que podria arribar fins als 185-193 diputats, deixant l’esquerra sense opcions de mantenir el govern. Segons el sondeig publicat a El Periódico, el 51,8% dels enquestats valora malament o molt malament la gestió del govern espanyol, cosa que repercuteix directament en els resultats electorals del PSOE. Ara bé, la mateixa enquesta també constata que les preferències per a la presidència del govern espanyol segueixen amb lideratge de Pedro Sánchez (22,3%), seguit de Feijóo (14,4%) i Abascal (13%).