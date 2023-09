El Congrés aprova el nou reglament que permet parlar català

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat per la via ràpida la reforma del reglament que permet l’ús del català, el basc, el gallec i l’aranès a la cambra. Dimarts passada es va acceptar a tràmit el text i aquest dijous s’ha aprovat amb els vots favorables del PSOE, Sumar, el PNB, el BNG, Junts, ERC, Bildu i CC. El PP i Vox han intentat bloquejar la reforma, però el ple del Congrés ha rebutjat els vetos plantejats per ambdós partits, que acusen el govern espanyol de fer una “cessió a l’independentisme” per assegurar-se la investidura de Pedro Sánchez.

Les votacions de la reforma exprés han tornat a mostrar la solitud del PP a la cambra baixa. Els populars han votat en contra de la modificació legal juntament amb Vox i UPN, els dos únics partits que fins ara s’han mostrat oberts a donar suport a la investidura d’Alberto Núñez Feijóo. Les esmenes a la totalitat de la dreta no han prosperat gràcies a la disciplina de vot de tots els partits que ara mateix negocien la investidura del president espanyol.

El Ple del Congrés dels Diputats / ACN

L’independentisme treu pit

Els partits independentistes han celebrat la “fita històrica” que s’ha viscut al Congrés i han aprofitat les seves intervencions per reivindicar el seu paper en l’aprovació de la reforma, tot i formalment ha sigut un pacte del PSOE i ERC en el marc de les negociacions per acordar la Mesa del Congrés. La diputada de Junts Pilar Calvo ha defensat el paper del seu partit en les converses –”faltava Junts a l’equació”– i ha recordat que el PSOE no actua “per convicció, sinó per necessitat”. La diputada d’ERC Montse Bassa considera que es tracta d’una “victòria democràtica” i ha enviat un missatge a la Moncloa. “El català només avança quan les lleis depenen dels partits catalans”.

El cost de la traducció simultània

La reforma del reglament per permetre l’ús de les llengües cooficials tindrà un cost d’uns 280.000 euros fins a finals d’any. Comprar auriculars i llogar els dispositius de recepció costarà uns 53.000 euros, mentre que els serveis de transcripció dels plens en les llengües cooficials s’ha contractat per 8.500 euros. A aquestes quantitats cal afegir el sou dels traductors. De moment hi haurà una borsa de 12 traductors autònoms que treballaran en dos torns de sis i cobraran entre 80 o 100 euros l’hora. La xifra definitiva de la despesa se sabrà al final de cada any, ja que dependrà del nombre de sessions plenàries i de la seva duració.