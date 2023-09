Maniobres del PP i Vox perquè no es pugui parlar català al Congrés

El PP i Vox continuen fent escarafalls contra la possibilitat de fer servir el català al Congrés dels Diputats. Només un dia després que s’estrenessin les llengües cooficials al Congrés i que Vox fes un numeret en marxar de l’hemicicle i deixar els aparells traductors a la taula de Pedro Sánchez, les dues formacions ja han començat a planificar com expulsar el català de la cambra. Primerament, ha estat el PP qui ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat contra la reforma del reglament del Congrés que ja permet l’ús lliure del català, l’euskera i el gallec a l’hemicicle.

Segons fonts populars consultades per l’Agència Catalana de Notícies, el partit encapçalat per Alberto Núñez Feijóo esmenarà el conjunt de la proposta i presentarà un text alternatiu per tal que no calgui modificar el reglament actual. Aquesta esmena s’haurà de debatre demà dijous, justament abans de l’aprovació definitiva de la modificació del reglament. Segons el PP, qualsevol canvi en el reglament s’ha de fer “per consens” i en el marc de la comissió sobre la normativa que regula el Congrés.

El Ple del Congrés dels Diputats / ACN

Vox vol obligar els diputats a utilitzar l’espanyol

Vox també fa maniobres per intentar que els diputats no puguin fer servir cap de les llengües cooficials al Congrés. De fet, la formació d’ultradreta ha presentat una proposta alternativa de reforma del reglament perquè els diputats “estiguin obligats a utilitzar l’espanyol en l’exercici de la seva activitat parlamentària”. A més, amb aquesta proposta l’extrema dreta busca modificar l’article sobre la fórmula per jurar o prometre el càrrec de diputat per evitar “fórmules invàlides que desnaturalitzen i buiden el sentit del mateix jurament”.

També tenen la intenció de prohibir la cessió de diputats perquè grups que no compleixen els requisits puguin formar grup propi, com ha passat amb ERC i Junts per Catalunya aquesta legislatura.