Feijóo: “Si hi ha amnistia, hi haurà resposta judicial”

La llei d’amnistia és una de les condicions que ha fixat l’independentisme a l’hora de negociar una possible investidura del candidat del PSOE i president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Una qüestió que no agrada a Espanya, i menys encara al sector més de dretes. En aquest sentit, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha volgut deixar clar que si hi ha una llei d’amnistia que beneficiï a l’independentisme “hi haurà resposta judicial”. “Els mecanismes d’un estat de dret poden tardar més o menys a funcionar, però funcionen. Però primer cal veure quin és el preu que Sánchez està disposat a pagar”, apunta Feijóo en una entrevista a ‘La Razón’.

El líder dels populars també assegura que més enllà dels mecanismes legals, també combatrien aquesta hipotètica llei amb “una resposta electoral”. Feijóo ha titllat de “xantatge” les condicions que ha fixat Puigdemont per negociar amb Sánchez: “Ni els més pessimistes esperaven un llistat d’exigències d’aquest calibre”, etziba. Unes condicions, però, que tampoc són suficients per a molta part de l’independentisme, com per exemple els cupaires. En aquesta mateixa entrevista, el líder del PP també s’ha volgut referir a la negativa d’ERC a parlar amb ells. “Esquerra ha dit ara, o almenys així ho hem vist publicat, que no vol parlar, i respectarem la seva actual falta d’interès pel diàleg”, valora, afegint que “contrasta amb la situació d’abans de les eleccions, quan van fer arribar diversos missatges per contactar i parlar amb el PP”.

Felip VI rep el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Palau de la Zarzuela / EP

Divisió interna

Finalment, Feijóo ha afirmat que no s’ha sentit desautoritzat per obrir-se inicialment al diàleg amb Junts i ha rebaixat les crítiques del líder del PPC, Alejandro Fernández. “No només no m’he sentit qüestionat sinó que ho tornaria a fer”, assevera el líder del PP. “Pot preguntar vostè a qualsevol dels sis diputats per Catalunya, i no trobarà discrepàncies sobre aquesta decisió. I en cap òrgan del partit hi ha hagut cap comentari”, ha conclòs Feijóo.