El vídeo humorístic que compara els catalans amb extraterrestres

Per les xarxes ha començat a circular un vídeo humorístic que fa befa dels catalans, la llengua i els nostres costums. Després d’innumerables comparacions, aquesta vegada ha tocat el símil amb els extraterrestres. El vídeo simula una conversa de ràdio entre una dona, a la qual anomenen Rosaura, i un periodista que treballa en l’emissora. En aquesta breu entrevista, l’home es dedica a fer preguntes a la Rosaura perquè li expliqui com va ser la trobada amb dos catalans, subjecte que queda elidit fins ben entrat el vídeo per donar el punt d’humor sorpresa.

“Vas tenir por en algun moment?”, comença preguntant, al qual ella respon que “no”, tot i que hi posa un punt de matís: “Clar són coses que tu sents que els passa als altres, però tu no…”, continua, com si estigués parlant de la troballa d’un objecte històric o acabés de guanyar la loteria. “Mai penses que et pugui passar a tu una cosa d’aquestes”, etziba mantenint la intriga de què està passant. “Com eren de caràcter?”, pregunta de nou el presentador del programa de ràdio. “Són normals“, respon ella amb naturalitat, per la qual cosa ell repregunta fent referència a la procedència. Una frase que ironitza sobre la idea estesa per Espanya que els catalans només sabem parlar de Catalunya. De fet, el vídeo també pregunta per si “són violents”, a la qual cosa desmenteix categòricament, escarnint sobre la falsa creença que ha abanderat els discursos d’odi contra els catalans.

El descobriment

Aleshores, després d’aquestes preguntes sobre les quals encara desconeixem de què ens està parlant. El presentador fa un recordatori als seus oients que la conversa que està mantenint amb la Rosaura tracta sobre quan va topar amb dos catalans, “un home i una dona” puntualitzen, en una esplanada mentre passejava. Un encreuament que equiparen amb una topada amb extraterrestres.