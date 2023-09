Laura Calçada explica la seva experiència a Nova York fugint “d’una mare feridora i un pare absent”

La periodista Laura Calçada arriba al món literari amb el seu primer llibre ‘Fucking New York’ (Destino), una obra de memòries on parla de solitud, relacions familiars, drogues, sexe i diners. L’autora, filla del periodista Miquel Calçada més conegut com a ‘Mikimoto’, narra la seva experiència personal vivint a la salvatge ciutat de Nova York, on va arribar amb tan sols 23 anys. En una entrevista a l’ACN, Calçada sosté que el llibre tracta sobre “una cerca obsessiva de la valoració en tots els llocs equivocats”, una mena de viatge físic i personal que li va servir per trobar respostes després de patir una situació molt dolorosa com és “la sensació d’abandonament”.

L’obra està estructurada en diversos capítols que marquen l’evolució de la protagonista segons els llocs on ha anat vivint al llarg de la seva vida. El que sí que es manté és el caràcter explosiu del relat durant tot moment, especialment per la seva relació familiar. En tot moment, ella es defineix a si mateixa com una “nena de casa bona” que arriba a una ciutat escapant de Catalunya, amb sentiments envers el que considera una mare “feridora” i un pare “absent”. Un cop allà, s’haurà de buscar la vida tota sola, tot i que en cap moment renuncia a una realitat marcada pels excessos, ja sigui amb les relacions, la festa o el sexe. De fet, Calçada defineix Nova York com una ciutat plena de “velocitat” i també “voracitat”. “Han estat uns anys molt intensos, he viscut la part més fulgurant, i em quedo amb això, però també he sentit una gran solitud, és una ciutat d’extrems”, apunta.

L’efecte de les paraules

En aquest llibre, l’autora parla obertament de molts temes personals que impliquen a tercers: “Com amb tots els temes parlo sense filtres, però sí que és veritat que un cop publicat et fas conscient que les paraules estan escrites i que poden ferir les persones”, admet Calçada. L’autora, però, vol deixar molt clar que és un llibre que parla d’ella i de com surt d’una situació de “vulnerabilitat extrema”, i no dels altres: “Tots els protagonistes tenen la seva veritat i jo, al final, l’he explicat com he sabut”, conclou.