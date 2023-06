Victoria Federica no es perd cap esdeveniment social des que decidís que volia ser influencer. La filla d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar s’ha interessat per la moda des de petita i és per això que ara vol dedicar-s’hi. És habitual veure-la en diversos photocalls, parlant amb la premsa i publicant fotos dels seus viatges al perfil que s’ha creat a Instagram. Gràcies a això sabem, per exemple, que en aquests moments es troba a Formentera amb uns amics després d’haver estat a Eivissa en un acte promocional d’una marca de rellotges i a Estocolm, poc abans, per a una altra marca de roba.

El seu pare forma part de la plantilla de LVMH, un conglomerat internacional presidit pel cap de Louis Vuitton i altres marques de luxe. Aquest és un contacte clar si realment vols ser influencer o treballar en el sector, això queda clar. Doncs bé, sembla que la noia ho ha aprofitat i ara té sobre la taula una oferta de feina “molt i molt sucosa“.

Victoria Federica, present en la festa promocional d’una marca de rellotges | Instagram

La neboda de Felip VI també ha estat en un acte promocional a Estocolm | Instagram

La neboda de Felip VI ha rebut una oferta de feina molt bona

Des d’El programa de Ana Rosa insisteixen que la noia s’està fent un nom i que comencen a conèixer-la arreu: “És la reina de l’illa d’Eivissa en aquests moments, la coneixen a tot arreu i tots els clubs volen que vagi als seus locals. Sempre va acompanyada de membres del seu equip de seguretat, per això, el que crida l’atenció de les altres influencers“.

No s’atura ni un moment i últimament està viatjant molt. La conviden a les presentacions de les marques de luxe més prestigioses i ella gaudeix molt, però s’estaria plantejant establir-se en un lloc concret i acceptar l’oferta que acaba d’arribar-li. Volen que marxi a viure a Nova York, ciutat en la qual podria treballar en una agència internacional molt important: “Li ofereixen marxar cap allà la tercera setmana d’agost i començar una carrera americana en una agència de publicitat dedicada a la fotografia. Allà faria, principalment, de model fotogràfica”, expliquen al programa de Telecinco.

Victoria Federica és habitual als photocalls | Europa Press

La neboda de Felip VI no es perd cap esdeveniment social | Europa Press

Recalquen que és una oferta de feina de les grosses, d’aquelles difícils de rebutjar: “Parlem d’una agència amb models de primer nivell que té la seu a Nova York. Aquesta no és la primera vegada que li fan una oferta”. No se sap si la intenció de la noia realment és tenir un únic pagador i centrar-se en això o si, de moment, prefereix continuar viatjant -amb totes les despeses pagades- mentre les marques de roba la vagin convidant a promocionar els seus articles nous.