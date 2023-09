Mor una cooperant catalana en un atac rus a Ucraïna

La cooperant catalana, Emma Igual, ha perdut la vida aquest diumenge arran d’un atac rus amb projectils contra un vehicle de l’ONG Road to Relief que estava operant a Ucraïna. Segons ha assegurat l’agència de notícies Europa Press, el ministre d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha confirmat aquest matí la mort de la directora i fundadora de l’ONG. Així ho ha explicat des de Nova Dehli, lloc on es troba en aquests moments arran de la cimera del G-20 que s’està celebrant. Albares precisa que han rebut “la confirmació verbal“, i indica que ara esperen “una confirmació certificada per part de les autoritats ucraïneses”.

L’ONG també ha informat a través del seu compte d’Instagram que el vehicle en el qual viatjaven quatre membres del seu equip va rebre un atac rus el dissabte al matí. En aquest destacament humanitari hi viatjaven el voluntari mèdic alemany Ruben Mawick, el voluntari suec Johan Mathias Thyr, el canadenc Anthony ‘Tonko’ Ihnat i la catalana Emma Igual.

🔴Última hora:

Al menos un muerto en un ataque ruso contra el vehículo de una ONG.



Ha fallecido el voluntario canadiense Anthony Ihmal y hay otros dos heridos, un médico aleman y un voluntario sueco.

La directora de la ONG, la española Emma Igual@EmmaIgual viajaba con ellos.… pic.twitter.com/yzc1ezYHJJ — Almudena Ariza (@almuariza) September 10, 2023

Una vida dedicada a l’ajuda humanitària

Igual ha dedicat tota la seva vida a ajudar als altres. Tal com explica ella mateixa en el seu perfil de Linkedin, ha estat diversos anys de la seva vida treballant en camps de refugiats i assentaments informals. Es va especialitzar en la protecció de la infància en Emergències (CPiE) i en l’ajuda als refugiats, i ha col·laborat amb diverses ONG a Grècia, Myanmar, Kenya i el Marroc, entre altres llocs. Arran d’aquesta experiència, Igual va decidir cofundar Road to Relief, i des de 2022 ajudava a Ucraïna evacuant a civils del front i lliurant ajuda humanitària en les zones més afectades per la guerra.

Abans d’això, però, Igual va treballar com a investigadora associada en diverses universitats, així com en agències de les Nacions Unides durant més de 5 anys, on va escriure, traduir i editar una sèrie d’articles acadèmics que han acabat publicats en diversos diaris i revistes.