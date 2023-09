Feijóo: «Si hay amnistía, habrá respuesta judicial»

La ley de amnistía es una de las condiciones que ha fijado el independentismo en la hora de negociar una posible investidura del candidato del PSOE y presidente español en funciones, Pedro Sánchez. Una cuestión que no gusta en España, y menos encara al sector más de derechas. En este sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dejar claro que si hay una ley de amnistía que beneficie al independentismo «habrá respuesta judicial». «Los mecanismos de un estado de derecho pueden tardar más o menos a funcionar, pero funcionan. Pero primero hay que ver cuál es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar», apunta Feijóo en una entrevista en ‘La Razón’.

El líder de los populares también asegura que más allá de los mecanismos legales, también combatirían esta hipotética ley con «una respuesta electoral». Feijóo ha tildado de «chantaje» las condiciones que ha fijado Puigdemont para negociar con Sánchez: «Ni los más pesimistas esperaban un listado de exigencias de este calibre», espeta. Unas condiciones, pero, que tampoco son suficientes para mucha parte del independentismo, como por ejemplo los cupaires. En esta misma entrevista, el líder del PP también se ha querido referir a la negativa de ERC a habla con ellos. «Esquerra ha dicho ahora, o al menos así lo hemos visto publicado, que no quiere hablar, y respetaremos su actual falta de interés por el diálogo», valora, añadiendo que «contrasta con la situación de antes de las elecciones, cuando hicieron llegar varios mensajes para contactar y hablar con el PP».

Felipe VI recibe el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Palacio de la Zarzuela / EP

División interna

Finalmente, Feijóo ha afirmado que no se ha sentido desautorizado para abrirse inicialmente al diálogo con Juntos y ha rebajado las críticas del líder del PPC, Alejandro Fernández. «No solo no me he sentido cuestionado, sino que lo volvería a hacer», asevera el líder del PP. «Puede preguntar usted a cualquier de los seis diputados por Cataluña, y no encontrará discrepancias sobre esta decisión. Y en ningún órgano del partido ha habido ningún comentario», ha concluido Feijóo.