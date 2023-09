El Congrés aprova la reforma del Reglament per a l’ús del català

El ple del Congrés ha fet aquests dimarts el primer pas per aprovar la modificació del Reglament de llengües de la cambra baixa i, d’aquesta manera, permetre el català, el basc, el gallec i l’aranès dins l’hemicicle. Aquest matí, el PSOE, Sumar, el PNB, el BNG, Junts, ERC i Bildu han votat a favor d’aquesta reforma, aconseguit els 176 vots que marquen el llindar de la majoria absoluta. Es tracta d’un primer pas necessari perquè aquest dijous el Congrés doni el vistiplau definitiu a la reforma que permetrà l’ús de les llengües oficials de l’Estat durant el ple d’investidura del candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, calendaritzat per la setmana vinent.

Tot i que s’ha aconseguit la majoria absoluta en la votació, hi ha hagut un parell de sorpreses. S’han produït dues abstencions de diputats dels socialistes i dels de Yolanda Díaz, tot i que aquestes formacions les han justificat com a suposats errors a l’hora de prémer el botó a l’hora de votar. Així doncs, amb aquest primer pas efectuat aquest dimarts, els diputats catalans ja han pogut fer servir la seva llengua durant les seves intervencions a l’hemicicle. Ha estat una primera sessió marcada per la novetat de l’ús dels 650 auriculars que la cambra baixa ha posat a disposició dels diputats, el personal i els membres de premsa que han seguit el ple, i per la implementació de la traducció simultània amb els sis intèrprets que havien contractat per a la jornada d’avui.

El diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant una intervenció / Europa Press

Un ple que, lluny de les sorpreses, també ha viscut l’intent de boicot de les bancades del PP i de Vox, dues formacions obertament contràries a la implementació del català dins el Congrés. Mentre que els populars han intentat demanar-li a Francina Armengol que no permetés les llengües oficials durant el ple d’avui, l’extrema dreta ha volgut fer una mica més d’escarafalls i ha fet una primera intervenció en una llengua diferent del castellà. Frustrats per la decisió del congrés, Vox ha acabat abandonant l’hemicicle i ha deixat els seus auriculars sobre l’escó.

Primeres paraules en català

Tot i que encara no és oficial l’ús del català al Congrés, l’acord al qual van arribar les formacions que avui han votat a favor de la reforma amb la Mesa de la cambra baixa ha permès que ja se sentís el català durant el ple. El portaveu d’ERC a la cambra, Gabriel Rufián, ha estat el primer a intervenir en català. “Per fi, després de més de 40 anys, es reconeixen els drets de tothom”, ha etzibat el diputat. “És un honor ser el primer a fer un discurs íntegrament en català al Congrés”.