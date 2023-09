Una exconcursant d’OT, amant de Bertín Osborne durant 15 anys

Bertín Osborne té una fama de conquistador i d’infidel llegendària. En el seu currículum amorós apareixen unes quantes dones, amb la gran majoria més joves que ell. Últimament, s’ha parlat del cantant i presentador en sortir a la llum que havia deixat embarassada la seva ex, una model amb qui diu que no va arribar a tenir res seriós. Ella tindrà el bebè, un altre fill que s’afegeix a una llista que podria haver-se ampliat més en cas que Chabeli Navarro no hagués avortat.

La gran perjudicada aquí és Fabiola Martínez, la mare dels seus dos fills petits. La veneçolana ha estat al seu costat durant dues dècades, un matrimoni marcat per les infidelitats que va trencar-se a principis del 2021. I és que ara ha sortit a la llum el nom d’una altra famosa que hauria anat al llit amb Bertín mentre encara estava casat amb Fabiola. Parlem d’Encarna Navarro, exconcursant d’Operación Triunfo 2006 de 30 anys menys que ell.

En la nova secció del cor d’Espejo Público, han assegurat que Bertín i Encarna van ser amants durant 15 anys: “Cada vegada que tenien l’oportunitat es veien i quedaven. Aquesta aventura coincidir amb l’època de Fabiola i és fort perquè 15 anys són molts”.

Apareix una altra presumpta amant de Bertín Osborne | Antena 3

Encarna Navarro d’Operación Triunfo diu que ha tingut una aventura llarga amb Bertín Osborne

El cantant nega conèixer-la, per la qual cosa ella ha volgut donar la cara i assegurar que té proves que ho demostren: “Ara em nega, com si no m’hagués vist mai. Jo no he parlat de la meva vida privada, em dedico a cantar. Ara bé, no vull permetre que em negui perquè en aquests 15 anys ens hem compartit moltes confidències. Quan vaig assabentar-me que seria pare una altra vegada li vaig escriure un Whatsapp, però no hem tornat a parlar”.

L’artista es mostra “trista i decebuda” en sentir el seu ex negar aquesta aventura públicament: “Tinc fotos i vídeos amb ell, hem actuat junts i hem anat a dinar. Hem tingut una relació de 15 anys. Ell ho nega perquè no vol que l’enxampin, però em fa mal. Em nega fins i tot com a amiga? Tinc proves, és clar que en tinc. Tinc missatges, de fet”.

L’única foto de Bertín Osborne i Encarna Navarro d’OT | Telecinco

Una relació tan llarga, encara que sigui extramatrimonial, pot fer que es barregi l’amor i la passió: “Ja no estic enamorada d’ell. A mi el que m’agradava era com tractava les dones… Però ara ja no”.

A plató comptaven amb la presència de Fabiola Martínez, l’ex banyuda de Bertín Osborne. Molt afectada, es mostrava dolguda perquè el programa no l’hagués avisat que emetrien aquest testimoni: “Ningú no m’havia avisat… No tinc res a aportar a tot això”.