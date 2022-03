Bertín Osborne reconeix quin ha estat l’error més gran de la seva vida

Bertín Osborne mai no oculta què pensa, el que l’ajuda a tenir un bon grapat de fans. Els seus programes d’entrevistes no són els millors ni molt menys, però aconsegueix que l’entrevistat se senti còmode i tots dos sempre acaben fent confessions personals. Aquest dijous ha estat ell l’entrevistat, en una conversa amb Anne Igartiburu a Telemadrid en la que ha acabat explicant coses que mai no havia dit públicament.

Un dels temes més personals l’acabava fent plorar en directe, quan li preguntava per la relació amb la seva primera dona, qui va morir de càncer el 2004 als 51 anys: “Sandra Domenecq i jo ens vam casar abans de temps. Si m’hagués casat 8 o 9 anys més tard, hauríem continuat junts segur. El problema va ser que quan les meves filles van néixer, jo em trobava en plena voràgine musical. Feia gires per Amèrica durant dos o tres mesos, tornava a casa durant 15 dies i tornava a marxar dos mesos més. No les vaig veure créixer i aquest ha estat el gran error de la meva vida”, ha reconegut visiblement emocionat.

“Tots hem comès 50 errors en les nostres vides i, en el meu cas, han estat 500. Amb les meves filles la cosa era complicada i podria haver afluixat en algun moment, em vaig equivocar. Pensava que en aquesta professió et passen per sobre i pares una mica… Perds moltes coses que elles no obliden, com un aniversari en el que no hi ets o dates en les que faltes perquè realment no pots. Hom perd el cap quan arriba l’èxit… Ara amb els meus fills és diferent. La meva vida és diferent des que va arribar la televisió, ara és menys caòtica. No vull que em passi amb els meus fills el que em va passar amb les meves filles”, diu tot fent referència als dos nens petits que té amb Fabiola Martínez.

Bertín Osborne se sincera davant d’Anne Igartiburu | Telemadrid

Ara té una relació molt més bona amb les seves filles, les que també han participat en aquesta entrevista: “No li podem mencionar la nostra mare perquè comença a plorar… La troba molt a faltar. En els últims dies de la seva vida, ell va estar al seu costat en tot moment i no li deixava anar la mà. La nostra mare tenia un somriure d’orella a orella”, han reconegut en un vídeo que ha deixat en molt bon lloc al presentador i cantant.