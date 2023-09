Una ex concursante de ‘OT’, amante de Bertín Osborne durante 15 años

Bertín Osborne tiene una fama de conquistador y de infiel legendaria. En su currículum amoroso aparecen unas cuantas mujeres, con la gran mayoría más jóvenes que él. Últimamente, se ha hablado del cantante y presentador al salir a la luz que había dejado embarazada su ex, una modelo con quien dice que no llegó a tener nada serio. Ella tendrá al bebé, otro hijo que se añade a una lista que podría haberse ampliado más en caso de que Chabeli Navarro no hubiera abortado.

La gran perjudicada aquí es Fabiola Martínez, la madre de sus dos hijos pequeños. La venezolana ha estado a su lado durante dos décadas, un matrimonio marcado por las infidelidades que se rompió a principios del 2021. Y es que ahora ha salido a la luz el nombre de otra famosa que habría ido a la cama con Bertín mientras todavía estaba casado con Fabiola. Hablamos de Encarna Navarro, ex concursante de Operación Triunfo 2006 de 30 años menos que él.

En la nueva sección del corazón de Espejo Público , han asegurado que Bertín y Encarna fueron amantes durante 15 años: «Cada vez que tenían la oportunidad se veían y quedaban. Esta aventura coincide con la época de Fabiola y es fuerte porque 15 años son muchos».

Aparece otra presunta amante de Bertín Osborne | Antena 3

Encarna Navarro de Operación Triunfo dice que ha tenido una aventura larga con Bertín Osborne

El cantante niega conocerla, por lo que ella ha querido dar la cara y asegurar que tiene pruebas que lo demuestran: «Ahora me niega, como si no me hubiera visto nunca. Yo no he hablado de mi vida privada, me dedico a cantar. Ahora bien, no quiero permitir que me niegue porque en estos 15 años nos hemos compartido muchas confidencias. Cuando me enteré de que sería padre otra vez le escribí un Whatsapp, pero no hemos vuelto a hablar».

La artista se muestra «triste y decepcionada» al escuchar a su ex negar esta aventura públicamente: «Tengo fotos y videos con él, hemos actuado juntos y hemos ido a comer. Hemos tenido una relación de 15 años. Él lo niega porque no quiere que lo pillen, pero me hace daño. ¿Me niega incluso como amiga? Tengo pruebas, está claro que tengo. Tengo mensajes, de hecho».

Una relación tan larga, aunque sea extramatrimonial, puede hacer que se mezcle el amor y la pasión: «Ya no estoy enamorada de él. A mí lo que me gustaba era cómo trataba las mujeres… Pero ahora ya no».

En plató contaban con la presencia de Fabiola Martínez, el ex cuernuda de Bertín Osborne. Muy afectada, se mostraba dolida porque el programa no lo hubiera avisado que emitirían este testigo: «Nadie me había avisado… No tengo nada a aportar a todo esto».