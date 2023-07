A Bertín Osborne se le acumulan los problemas. El presentador está recibiendo por todas partes desde que saliera a la luz que será padre a los 69 años y que esta noticia no le hacía nada de gracia. De hecho, calificó el embarazo como «no planeado y tampoco deseado«, unas declaraciones que no gustaron a la mujer que será la madre de su sexto hijo. Poco después se supo que esta paternidad coincidirá en el tiempo con el nacimiento de uno de sus nietos, lo que hará que sea padre y abuelo con pocos días de diferencia. Pues bien, ahora suma otro quebradero de cabeza.

Una de sus últimas exparejas, Chabeli Navarro, ha concedido una entrevista bomba a la revista Lecturas . Aquí, asegura que ella también se quedó embarazada del cantante. En su caso, sin embargo, decidió interrumpir el embarazo y le acusa directamente a él: «Bertín me convenció para abortar«.

La ex de Bertín Osborne también se quedó embarazada de él | Lecturas

Chabeli Navarro también se quedó embarazada de Bertín Osborne

Esta gestación no deseada habría pasado hace ahora dos años y la noticia tampoco habría llenado de gozo a Bertín, de hecho habría corrido a dejarle claro que no era buena idea que tuvieran el hijo: «Yo no sentí su apoyo para continuar adelante con este embarazo». Saber que Gabriela sí que ha querido tener el bebé le ha dado alas para explicar una historia que había mantenido oculta todo este tiempo: «Ella ha sido muy valiente, yo no lo fui. He revivido todo lo que viví hace dos años, momento en el que di la misma noticia a Bertín. Yo me sentí muy sola, me sentía juzgada y tuve miedo«.

Chabeli Navarro salía con Bertín | Europa Press

La sevilla, que se hizo famosa gracias a su paso por algunos programas de televisión, mantuvo una relación con el cantante que acabó al poco de aquel aborto. Bertín habría dejado embarazadas a unas cuantas mujeres, al parecer, pero solo la última pareja ha querido sacar a la luz esta futura maternidad. Teniendo en cuenta que su testigo ha hecho que hable Chabeli, podría ser que salgan más mujeres a atribuir más embarazos al presentador. Tiempo al tiempo.