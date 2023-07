A Bertín Osborne se li acumulen els problemes. El presentador està rebent per totes bandes des que sortís a la llum que serà pare als 69 anys i que aquesta notícia no li feia gens de gràcia. De fet, va qualificar l’embaràs com a “no planejat i tampoc desitjat“, unes declaracions que no van agradar a la dona que serà la mare del seu sisè fill. Poc després va saber-se que aquesta paternitat coincidirà en el temps amb el naixement d’un dels seus nets, el que farà que sigui pare i avi amb pocs dies de diferència. Doncs bé, ara suma un altre maldecap.

Una de les seves darreres exparelles, Chabeli Navarro, ha concedit una entrevista bomba a la revista Lecturas. Aquí, assegura que ella també va quedar-se embarassada del cantant. En el seu cas, però, va decidir interrompre l’embaràs i l’acusa directament a ell: “Bertín va convèncer-me d’avortar“.

L’ex de Bertín Osborne també va quedar-se embarassada d’ell | Lecturas

Aquesta gestació no desitjada hauria passat fa ara dos anys i la notícia tampoc no hauria omplert de goig a Bertín, de fet hauria corregut a deixar-li clar que no era bona idea que tinguessin el fill: “Jo no vaig sentir el seu suport per continuar endavant amb aquest embaràs”. Saber que Gabriela sí que ha volgut tenir el bebè li ha donat ales per explicar una història que havia mantingut oculta tot aquest temps: “Ella ha estat molt valenta, jo no ho vaig ser. He reviscut tot el que vaig viure fa dos anys, moment en què vaig donar la mateixa notícia a Bertín. Jo em vaig sentir molt sola, em sentia jutjada i vaig tenir por“.

Chabeli Navarro sortia amb Bertín | Europa Press

La sevilla, que va fer-se famosa gràcies al seu pas per alguns programes de televisió, va mantenir una relació amb el cantant que va acabar poc després d’aquell avortament. Bertín hauria deixat embarassades a unes quantes dones, pel que sembla, però només l’última parella ha volgut treure a la llum aquesta futura maternitat. Tenint en compte que el seu testimoni ha fet que parli Chabeli, podria ser que sortissin més dones a atribuir més embarassos al presentador. Temps al temps.